Terra-kommunene vant i retten igjen – får nesten 100 millioner kroner

Det er 11 år siden åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

Men da meglerfirmaet ble slått konkurs, tapte kommunene cirka 1,4 milliarder kroner til sammen.

Men tapet har siden blitt redusert gjennom et forlik med DNB, ulike rettssprosser og oppgjøret i boet etter Terra Securities. Totalt anslår advokat Caroline Lund, som har representert kommunene, at tapet til sammen er redusert til rundt 400 millioner kroner.

Vant i tingretten

Den foreløpig siste seieren kom i dag, da Oslo tingrett i en dom slår fast at Hattfjelldal kommune har vunnet mot forsikringsselskapet AIG, som forsikret ledelsen og direktøren i Terra Securities.

Dommen slår fast at AIG må betale Hattfjelldal 50 millioner kroner, i tillegg til forsinkelsesrenter. Totalt vil det bety at nordlandskommunen får cirka 90 millioner kroner, som nå skal fordeles mellom alle Terra-kommunene etter en forhåndsbestemt fordelingsnøkkel.

I 2016 vant kommunene mot forsikringsselskapet ACE, som forsikret meglerne i Terra Securities. Også da ble de tilkjent omkring 90 millioner kroner.

– En lettelse

– Vi har drevet på i lang tid med dette. Å få plassert ansvaret der det hører hjemme, er en lettelse, sier Hattfjelldal-ordfører Harald Lie (Sp).

Harald Lie, ordfører Hattfjelldal. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Han forteller seieren i Oslo tingrett betyr i underkant av ti millioner for Hattfjelldal, som i utgangspunktet tapte omkring 100 millioner kroner på Terra-skandalen.

– Vi mener at både ledelsen og styret i Terra Securities har vært kjent med at kommunene ble villedet av meglerne da de gjorde disse investeringen, sier Lie.

Det slår også dommen i tingretten fast:

«Det er ubestridt at Terra Securities ASA ikke skulle ha tilbudt kommuneobligasjonene til Hattfjelldal kommune».

Og videre:

«Hattfjelldal kommunes skyld er liten».

– Et mareritt for alle involverte

Advokat Caroline Lund naturlig nok også fornøyd med dommen.

– For kommunene er dette en veldig stor oppreisning. Mange har sagt at dette burde kommunene ha skjønt, men dommen bekrefter at kommunene er lite å bebreide, sier hun til NRK.

Advokat Caroline Lund. Foto: Richard Eriksen

Dersom saken ikke blir anket vil dette være den siste rettssaken i kjølvannet av Terra-skandalen.

– Denne saken har vært et mareritt for alle involverte. Kommunene søkte så mye informasjon som de kunne, men det er vanskelig å beskytte seg mot positivt uriktig informasjon. Kommunene spurte og fikk uriktige opplysninger om risiko, sier Lund.

Advokat Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, som har representert AIG i retten, har kun er kort kommentar til dommen.

– Jeg har mottatt og lest dommen, men jeg har ikke fått diskutert den med min klient.

Tre viktige «seiere» for Terra-kommunene