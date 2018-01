Politileder i Nordland blir flyttet etter varsler: – Det har skapt uro

Fredag morgen sendte politimesteren i Nordland ut en pressemelding om at en politileder i Nordland har fratrådt sin stilling.

Grunnen skal være at politimesteren har mottatt flere varsler om at lederen ikke har ivaretatt arbeidsmiljøet og deretter arbeidsmiljøloven.

– Han går over i en ny stilling, og dette er etter eget ønske. Den endringen som skjer nå er fordi det er iverksatt undersøkelser ved den aktuelle politistasjonen, sier politimester i Nordland politidistrikt, Tone Vangen.

Har skapt uro

Lokallagsleder i politiets fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård forteller at varslingssaken ble opprettet i fjor.

– Undersøkelsesgruppen har drevet på en stund nå, med å snakke med de ansatte og de berørte på stasjonen. Varslingssaken kom i desember i fjor, og nå venter vi på rapporten slik at varslingsgruppen kan bestemme hva som skal gjøres i samråd med politimesteren.

Marina Sørgård Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Sørgård forklarer at saken har skapt uro i et ellers godt arbeidsmiljø.

– Du kan si at det har skapt uro på politistasjonen. Nå satser vi på at alt gjøres like riktig som det har blitt gjort fram til nå, sånn at vi kan gå videre med den daglige driften.

– Hva skjer nå?

– Nå er det satt en midlertidig leder av stasjonen, og deretter skal stillingen lyses ut når det formelle har blitt gjort.

Vil ikke kommentere

NRK Nordland har vært i kontakt med den aktuelle politilederen, men han ønsket ikke å kommentere saken.

Politimester Tone Vangen vil ikke svare på spørsmål om denne saken har noe med #metoo-kampanjen, eller spørsmål om hva som konkret skal være grunn til varslene.

– Dette er en intern personalhåndtering fra oss, og vi vil ikke kommentere ytterligere, sier Vangen.

Etter det NRK erfarer er lederstil en av tingene som har gjort at det har blitt varslet.

Navnet til vedkommende har blitt offentliggjort i pressemeldingen og flere medier, men NRK velger å ikke gå ut med det, ettersom grunnen til undersøkelsene ikke er kjent.