Oljelekkasje fra naboen gjorde Bente og Steinars hus helsefarlig og ubeboelig

– Kjenner du lukta? Det er verst på badet hvor stanken slår opp fra sluket. Det er nesten like ille i andre etasje, sier Bente Myrseth.

Det som har vært Bente og ektemannen Steinar Myrseths hjem på øya Skrova i Lofoten i nær 40 år har stått tomt og forlatt i fire måneder.

– Det er umulig å bo her. Takstmannen som kom på befaring erklærte huset for helsefarlig å bo i, sier Bente Myrseth.

Det var i fjor høst at ekteparet plutselig oppdaget en stank som bredte seg i hele huset. En oljetank som sto på naboens plen hadde sprunget lekk, og nesten 200 liter fyringsolje rant ut i grunnen til tomta der Myrseths hus står.

Ingen vil ta ansvaret

– Vi har ikke gjort noe galt. Hvorfor er det vi som skal lide, sier Bente Myrseth. Foto: John Inge Johansen / NRK

Siden de uforskyldt var havnet i denne situasjonen, trodde ekteparet at forsikringsselskapet ville dekke skaden. Men forsikringsselskapet Vardia har så langt ikke vært villige til å bistå ekteparet.

– Jeg trodde det var slik at når man er forsikret, så tok forsikringsselskapet seg av slike skader, men det er altså feil, sier Steinar Myrseth til NRK.

Han og kona står i det som en gang var ei koselig stue med dempet belysning og møbler. Nå er det tomme vegger og pappesker med nedpakkede ting.

På flyttefot

Steinar Myrseth viser hvor oljetanken sto. Naboen hadde plassert den på plenen i løpet av sommeren. Den var ikke tømt, og innholdet kom etter hvert til å lekke ned i grunnen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Siden oktober i fjor har ekteparet leid en rorbu i Skrova, og nå står de på flyttefot igjen. Men ikke hjem – for heller ikke naboens forsikringsselskap Sparebank1 Forsikring vil påta seg noe ansvar.

Begge selskapene sier at polisen ikke dekker skader med oljesøl fra frakoblede tanker.

Naboene Bettina og Andreas Pflug vil ikke kommentere saken overfor NRK, men har tidligere sagt til Lofotposten at de er triste over det som har skjedd, men at dette er en forsikringssak som selskapene behandler.

– Forurenser betaler

Ifølge teknisk sjef Svein Christiansen i Vågan kommune er det et vanlig prinsipp etter forurensningsloven at det er forurenser som skal betale for oppryddinga, men så enkelt er det ikke, ifølge forsikringsselskapene.

Bente og ektemannen Steinar Myrseths hus (t.h.) på Skrova i Lofoten i nær 40 år har stått tomt og forlatt i fire måneder. Foto: John Inge Johansen / NRK

– På generelt grunnlag kan vi si at selskapet alltid søker å løse skader til kundens gunst, innenfor det forsikringsvilkårene gir grunnlag for, sier skadedirektør Jan Petter Myhrstad i Vardia Forsikring

Han påpeker at det ikke nødvendigvis er slik at forsikringstakere har gjort noe feil selv om en skade ikke dekkes av forsikringen.

– Saken er til behandling hos Finansklagenemnda, og fra selskapets side vil man avvente innstilling herfra før det eventuelt gjøres ytterligere vurderinger, sier skadedirektøren til NRK.

Må rive huset?

– Vi føler både på sinne, frustrasjon og fortvilelse, sier Steinar Myrseth. Foto: John Inge Johansen / NRK

Saken er klaget inn til finansklagenemnda som behandler forsikringssaker, men de har ennå ikke begynt på saksbehandlingen. Torsdag 2. februar kommer Sparebank1 Forsikring på befaring.

– Vi føler både på sinne, frustrasjon og fortvilelse. Alt vi kan håpe på er at nemnda kommer til en rask avklaring. Vi har snakket med eksperter som mener at huset må rives, sier Steinar Myrseth.