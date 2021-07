I dag må leger og sykepleiere ved norske sykehus til en stasjonær PC for å få all informasjon om sine pasienter.

En nyutviklet mobilapp vil gjøre denne teknologien avleggs over natta.

Camilla Madsen er nyrelege ved medisinsk klinikk på Nordlandssykehuset, og viser pasient Tonje Birkeland de siste prøvesvarene.

– Det er et flott verktøy som gir oss rask og enkel tilgang på journalen, uansett hvor på sykehuset vi befinner oss. Vi kan se hele journalen, og utføre oppgaver via telefonen. Da kan vi gi svar på spørsmål med én gang, i stedet for å måtte utsette til senere.

Camilla Madsen viser fram resultatene til pasient Tonje Birkeland på appen. Foto: Ola Helness / NRK

Skroter tungvint system

En slik ordning vil også gjøre det enklere å følge med på pasientene sine fra hjemmekontor.

Blodprøver, undersøkelser og vurderinger fra kolleger får plass i appen, som blant annet er utviklet av det Bodø-baserte IT-selskapet Dips.

Lars Eirik Hansen styrer mye av utviklingsarbeidet ved Nordlandssykehuset – og har sett at det er veldig tungvint for legene å måtte gå til en stasjonær PC for å få siste nytt om pasienten.

– Hvorfor har ikke dette kommet tidligere?

Lars Eirik Hansen, senterleder ved Nordlandssykehuset. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er det mange som har spurt om. Vi har hatt et gammelt journalsystem som vi i mai oppdaterte til den nyeste versjonen fra Dips. Det har gitt oss helt andre muligheter. Vi har byttet ut det som er under panseret, og nå skal vi forbedre løsningen utad.

Kan redde liv

Hansen sier at de ikke får sykepleiere og leger til å løpe fortere, men at de må legge til rette for at de kan jobbe smartere.

– Hvis ikke noe veldig spesielt dukker opp innen 15. september når sluttrapporten skal skrives, så har vi i løpet av september dette ute til alle leger og andre som trenger tilgang til løsningen.

– Kan denne appen redde liv?

Appen slik den ser ut i dag. Foto: Ola Helness / NRK

– Ja, det kan den. Inne på sykehuset finner vi bestandig en løsning, men når vi flytter oss ut i redningshelikopteret og skal ta avgjørelser på få sekunder, kan den det. Har pasienten eksempelvis alvorlige allergier mot medikamenter, så er det veldig greit at legen har lest seg opp på dette på tur ut.

Appen vil også gjøre det enklere for sykehuset å fungere i en pandemi.

– Det vil den absolutt. Vi har 4000 ansatte og kan ikke ha 4000 pc-er. Så at vi tar ned belastninger på de små arbeidsrommene, gjør at vi kan opprettholde de avstandene og den begrensningen som vi har inne på rom.

Kan komme til hele landet

Produktansvarlig for mobile apper i Dips, Tore Mørkved, sier at selv om appen virker enkel for den som bruker den, er det å utvikle en sånn app veldig krevende.

Foto: Ola Helness / NRK

– Et journalsystem er enormt komplekst, så kunsten er å få det komplekse til å bli enkelt på en app.

De fleste sykehus i Norge bruker Dips sine journalsystem i dag. Målet er nå at alle skal få kunne gå over til en app i fremtiden.

– Jeg tror og håper at flere vil ta i bruk produktet, og ser den enorme nytteverdien det kan ha. Dette har vi ambisjoner om at alle våre sykehuskunder vil ta i bruk.