Nedgang i eksportprisen

Eksportprisen for fersk laks gikk ned med 3,8 prosent fra den første til den andre uken i januar. I uke to fra 9.-15. januar var eksportprisen for fersk laks 72,42 kroner per kilo. Samtidig som prisen for laks gikk ned denne uken, økte eksporten med 10,6 prosent fra uka før. I alt 13.217 tonn laks ble eksportert i uke to, mot 11.950 tonn uken før. (NTB)