De to siste månedene er det blitt beslaglagt 2,3 tonn ren fiskefilet på grensa. Det har fått flere til å reagere og mistenke at kriminelle nettverk står bak.

– Vi har et inntrykk av at dette er organisert kriminalitet med internasjonale forgreininger. Det har tatt helt av og nettopp derfor mener vi at et slikt radikalt tiltak er nødvendig, sier Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet.

Han mener økte bøter ikke fungerer.

– Når vi har eksempler på turister som betaler bøter på 100.000 kroner over bordet, så er noe galt.

Derfor tar han til orde for at de som kommer må spise opp fisken mens de er i Norge.

– Turister er velkomne hit og kan få fiske innenfor lovlige rammer, men må spise den her.

– Urettferdig

Regjeringen har allerede sagt at et slik forbud, er noe de vil vurdere.

På turistfiskeanlegget Saltstraumen Brygge utenfor Bodø er reaksjonene mildt sagt lunkne. Remis Alesius fra Litauen hadde neppe kommet hit hvis han ikke kunne tatt med noe av fangsten hjem.

– Det er et merkelig forslag. Det er allerede regler for turister, og folk tar ikke med seg for mye ut av landet.

Han forteller at i Litauen er Norge kjent som et bra land for hobbyfiskere, så mange drar hit for å fiske.

– Da vil du selvfølgelig ha med deg fisk hjem også, sier Alesius.

Daglig leder ved Saltstraumen Brygge mener et slikt forbud vil ramme alle i næringa, også de som driver lovlydig og melder inn all fangsten til Fiskeridirektoratet.

– Vår næring vil bli ødelagt hvis dette skjer. Redaktøren i Fiskeribladet vet ikke hva han snakker om, og blander det som er kriminalitet og det som er næring, sier Bjørn Tore Zahl.

Daglig leder for Saltstraumen Brygge, Bjørn Tore Zahl. Foto: David Engmo / NRK

– Løsningen på kriminaliteten må myndighetene ta seg av gjennom politiet og tollere.

– Kan ikke ha fri flyt

Hage i Fiskeribladet erkjenner at et forbud vil kunne resultere i at det blir mindre attraktivt for fisketurister å dra til Norge.

– Ja, det vil det kanskje kunne gjøre. Men vi kan ikke ha fri flyt som oppfordrer til kriminalitet. Og når det er slik at bare fileten smugles ut, mens resten av fisken kastes på havet, slik vi har avdekket, så er vi på helt feil vei.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik inviterer nå næringen og myndighetene til et møte for å få slutt på ulovlig fisketurisme.

– Det er helt uakseptabelt at turister kommer til Norge med mål om å smugle så mye fisk som mulig over landegrensen, sier Nesvik.

Kan tjene mye penger

Fungerende førsteinspektør i Fiskeridirektoratet, Trond Blom, sier de ikke vet med sikkerhet at det er snakk om organisert kriminalitet.

– Jeg vet ikke om jeg vil bruke det ordet, men det smugles nok mer enn vi klarer å fange opp. Per i dag har vi ikke nok penger til å kontrollere landegrensene hele døgnet.

Han sier torsk er en populær vare i Europa og at det er gode penger å tjene.

– Ryggstykket på torsken, det som kalles «loins» er svært ettertraktet. Det kan man tjene gode penger på å selge, selv med de 20 kiloene som er tillatt i dag.