Mann i 20-årene dømt for overgrep



En mann i 20-årene fra indre Salten er dømt for seksuell omgang med et barn under 14 år, det skriver Avisa Nordland. Mannen er i Salten tingrett dømt til ni måneder i fengsel for forholdet som skjedde i 2012. Han er også dømt til å betale 50.000 kroner til fornærmede. Mannen innrømmet delvis straffeskyld.