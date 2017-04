Mange enslige asylsøkere bosatt

Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger blitt bosatt i Norge som de to siste årene, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I 2015 ble det, for første gang, bosatt over 1.000 enslige mindreårige flyktninger i Norge. Dette gjentok seg i 2016, ifølge SSB.