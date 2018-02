Lotte fikk vepsestikk i februar – trodde først det var en flis

Tirsdag kveld skulle Lotte Grepp Knutsens seks år gamle sønn hente ved i familiens vedskjul i Bodø. Han puttet vedkubbene ned i en plastpose, og tok det med seg inn i stua.

– Jeg tok opp vedkubbene, og kjente at det stakk i fingeren. Jeg tenkte det var en flis, men så ble det vondere og vondere, og begynte å svi, forteller Knutsen.

Hun tittet oppi posen, og oppdaget til sin overraskelse en litt dvass, men sprell levende veps.

– Da skjønte jeg hva som hadde skjedd. Jeg er jo fra Oslo, og tenkte at insekter var noe jeg skulle slippe unna når jeg flyttet til Arktis. Men så får jeg altså vepsestikk i februar, humrer hun.

Hun fanget vepsen i en plastboks, men tenkte at ikke kunne bo der for alltid. Dermed endte vepsen sine dager da den humant nok ble sendt til sin siste hvile i fryseboksen.

– Har du hørt om veps i februar noen gang før?

– Aldri!

Dette er vepsen som på mirakuløst vis klarte seg gjennom vinteren. I hvert fall fram til tirsdagens angrep. Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Ligget i skjul siden sommeren

Førsteemanuensis ved Universitet i Bergen, Bjarte Jordal, er derimot ikke like ukjent med fenomenet. Han forteller at mens arbeiderne i vepsekolonien dør om høsten, så overvintrer dronningen for å kunne bygge opp en ny koloni året etter.

Da skrus alle kroppsfunksjonene ned til et minimum for så å kvikne til når våren kommer.

Antageligvis har vepsen funnet ut at mellomrommet mellom vedkubbene kunne gi varme og trygghet, i hvert fall for en stund.

– Men med så lave vintertemperaturer som har vært, kan man lure på hvorfor vepsen var spill levende allerede nå i februar?

– Vepsen kan ha blitt påvirket av en temperaturøkning i rommet. Den tror det er vår og kroppen våkner. Vepsen har ikke eget varmesystem og trenger varme fra omgivelsene for å kunne bevege musklene. Derfor må det ha vært et minimum av plussgrader som førte til at den ble forstyrret og våknet.