La fram et forenklet kvotesystem

Fredag la fiskeriministeren fram stortingsmeldingen om kvotesystemet. Meldingen inneholder flere tiltak som skal sørge for et enklere og et mer fleksibelt og effektivt system for næringen. Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene. (NTB).