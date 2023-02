Kraftmangel kan gjøre at Nord-Norge blir delt

I dag betaler du samme prisen for strøm enten du bor i Alta, Tromsø, Narvik, Bodø eller Rana. Om en tid kan det være historie.

Det kan komme et nordnorsk prisskille rett sør for Narvik. For øyeblikket analyseres nemlig en deling av dagens elprisområde i nord.

Det skriver Fremover.

– Nord-Norge kan gå mot energiunderskudd på grunn av høy forbruksutvikling og få planer om ny produksjon. For å øke utnyttelsen av nettet og dermed få en mer effektiv drift av hele kraftsystemet kan det være formålstjenlig å dele budområde NO4, forteller kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson, til avisa.

– Dette er noe som i dag analyseres. Om det kommer et slikt forslag, hvor det er naturlig å dele, og hvilke konsekvenser dette vil gi for prisene er for tidlig å si, forteller Nilson.

Norge er i dag delt opp i fem ulike prisområder. Prisområdet NO4, som omfatter hele Nord-Norge, har i dag kraftoverskudd og begrenset overføringskapasitet ut av regionen. Det er dette som har bidratt til å holde de nordnorske på et svært lavt nivå – noen ganger helt ned til strømpriser på null.

Det er imidlertid store forskjeller i energibalansen innenfor NO4. I Finnmark er det tilnærmet energibalanse, med overskudd på sommeren og underskudd på vinteren, mens det sør i Nordland i dag er et stort kraftoverskudd.

Statnett har ved flere anledninger pekt på Ofoten som en fremtidig strukturell flaskehals. Det er denne type flaskehals som i dag har sørget for at Nord-Norge, prisområdet NO4, har hatt helt andre priser enn resten av landet og Europa for øvrig.

Kommer det en deling av NO4 ved Ofoten, kan det oppstå prisforskjeller. Det vil være avhengig av utviklingen av produksjon og forbruk internt i områdene.