Klager over nakkesmerter

En av de tre førerne som var involert i kollisjon i Fauske sentrum er sendt til lege for sjekk. Personen klager over nakkesmerter. Det var to biler som ble påkjørt bakfra av en lastebil, opplyser politiet til NRK. Føreren av lastebilen fikk et forenklet forelegg av politiet.