Kjøres til legevakt

En mannlig MC-fører blir kjørt i ambulanse til legevakta for sjekk i forbindelse med at flere motorsyklister skal ha kjørt inn i hverandre ved Grønnåsen-krysset i Bodø. – De skal være oppegående, men vi har ikke helt oversikt over skadeomfanget ennå. Det er et følge på flere utenlandske motorsyklister som har vært involvert, sier operasjonsleder Jon Inge Moen til NRK.