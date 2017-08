Investeringsfond for Nord-Norge

Regjeringen har opprettet et nytt investeringsfond for bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark. Nå ber Innovasjon Norge private investorer om å melde sin interesse.Tanken er at de statlige pengene skal investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene, skriver NTB.