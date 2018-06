I fjor ble 286 godtroende nordmenn svindlet for 150 millioner kroner

I 2017 ble 286 nordmenn utsatt for såkalt datingbedrageri. Totalt skal det være snakk om overføringer på omtrent 150 millioner kroner til utlandet, noe som gir et snitt per hode på omlag en halv million kroner.

Likevel tror politiet det er store mørketall, blant annet fordi folk ikke vil innrømme at de er blitt lurt.

Anne Dybo er rådgiver i Økokrim, og er tett på slike saker hver dag. Hun forklarer at det kan gå så langt at stevnemøter kan gjøre nordmenn flere millioner kroner fattigere.

– Svindel og bedrageri blir verre og verre på grunn av internett. De fleste i Norge har tilgang til internett, og kan være litt lettlurt.

– Hva slags metoder bruker svindlerne?

Anne Dybo, rådgiver i Økokrim Foto: Lasse Lerdahl

– Vi ser spesielt på dette med internettdating. Der er det gjerne godt voksne kvinner som blir lurt mest. Det er faktisk ikke sjelden at de betaler tre til fire millioner kroner til svindlerne, sier hun, før hun legger til:

– Men vi ser nå at voksne menn også blir lurt, de og.

Økokrimrådgiveren har ett godt råd hvis du får et tilbud som later til å være for godt til å være sant.

– Da er det ikke sant. Du trenger ikke betale en million for å få deg kjæreste. Få deg en gratis, sier Dybo.

20.000 anmeldelser

Nordmenn er på bunn når det gjelder anmeldelse av denne typen kriminalitet i Skandinavia. Mens de i Sverige anmeldte over 200.000 tilfeller av bedrageri, er antallet anmeldelser i Norge skarve 20.000, viser Økokrims trusselvurdering for 2018.

De lave anmeldelsestallene her til lands knyttes av Økokrim til mørketallsproblematikk. Likevel ligger Norge på toppen når det gjelder transaksjoner ut av landet knyttet til datingsvindel blant de skandinaviske landene, ifølge rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

– Det er veldig viktig å anmelde dette. Selv om vi kanskje ikke alltid når fram med etterforskningen, er det viktig for oss i et forebyggende perspektiv, sier næringslivskontakt for Nordland politidistrikt, Håvard Fjærli.

Direktører lures til å betale gigantregninger

Det er ikke bare kjærlighetshungrige nordmenn som går i internettfella. Også bedriftsledere har stor pågang fra nettsvindlere.

– Her har vi flere regninger som har kommet i det siste. Denne er på 3.000 euro, mens denne her er en på 985 euro. Her har du en på 24.475 kroner.

I denne fakturaen ble Håkon Johansen og Søndre Helgeland Miljøverk bedt om å betale nærmere 25.000 kroner. Dessverre er det ikke et enestående eksempel, ifølge politiet. Foto: /

Det sier Håkon Johansen mens han blar gjennom bunken med fakturaer han har mottatt fra forskjellige aktører. Regningene er på til sammen flere titalls tusen kroner.

Heldigvis har ikke direktøren i Søndre Helgeland Miljøverk betalt disse regningene. De er nemlig falske faktura, sendt ut av kyniske svindlere.

– Jeg var på reise i fjor høst da økonomisjefen min ringte meg. Han sa at han hadde fått mail av meg der jeg ba han betale ut nesten 300.000 kroner.

Mailen ble underskrevet med Johansens navn, men var ikke sendt fra hans mailadresse.