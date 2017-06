Glimt kan gå glipp av millioner

Bodø/Glimt kan gå glipp av flere millioner kroner, dersom Badou blir solgt fra Osmanlispor, skriver Avisa Nordland. Årsaken er at et viktig punkt som ville gitt Glimt rett på penger ved videresalg, ved en glipp IKKE ble med i den endelige kontrakten mellom de to klubbene.