Siste klokka 01:00: Politiet har kontroll på brannen i ein verkstad i Nordbygda i Brønnøysund.

Det pågår framleis sløkking, opplyser operasjonsleiar Tommy Bech.

– Sjølve verkstaden brenn ned, der er det ikkje mykje å berge. Det pågår sløkkingsarbeid for å sløkke dette heilt.

Brannen har spreidd seg til terrenget og det brenn i eit område som brannvesenet observerer lenger oppe i terrenget.

– Per no er det kontroll på at dette ikkje skal spreie seg til bustader, seier Bech.

Tidlegare i kveld opplyste han at det er vind på staden og dermed spreiingsfare.

Slik såg det ut då forbipasserande køyrde forbi området tidlegare i kveld. Foto: Privat. Du trenger javascript for å se video. Slik såg det ut då forbipasserande køyrde forbi området tidlegare i kveld. Foto: Privat.

Fredag kveld meldte politiet i Nordland at det brann i ein verkstad i Nordbygda i Brønnøysund.

Det var ein nabo i området som varsla politiet.

– Full overtenning

– Vi fekk melding 21.26 om at det var brann i ein verkstadbygg i Brønnøysund. Når dei kom dit ser dei at det er full overtenning.

Det sa Veronica Nylund, operasjonsleiar i politiet i Nordland.

Vegen på Mo er stengd og sju bustader i området rundt brannen er no evakuert.

Evakuerte fleire bustader

– Det er ein verkstad med ukjent kva som kan vere inne i den med tanke på eksplosjonsfare. Så vi har sett sikkerheitsavstand på 300 meter i radius av verkstaden, seier Nylund.

Politiet har ingen informasjon om kva årsaka er per no.

– Vi var raskt på staden, men det brenn godt der, opplyste Nylund.

Politiet har ikkje fått informasjon på at det skal ha vore folk i garasjebygget.

Frå det avsperra området på staden kan ein sjå at det er mykje røyk i området, og fleire brannar på avstand. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Kommunen ordnar overnatting

Som følge av evakueringa har kommunen ordna med lokale til dei evakuerte.

– Kommunen har ordna overnatting til dei evakuerte viss det trengs og vi har dialog med politiet, opplyser ordførar Eilif Trælnes på tekstmelding.

Ifølge politiet vil ni menneske få tilbod av kommunen.

– Vi ser på moglegheitene for å få folka på nordsida, altså feil side, gjennom innsatsområdet på ein trygg måte, seier operasjonsleiar Bech.

Ingen skadde

Han forklarar at dei ikkje har fått melding om at nokon skal vere skadde.

Politiet vil oppretthalde sperringane inntil vidare.

– Det vil vere unaturleg å be dei om å kome tilbake klokka 04 i natt. Dei har fått eit anna butilbod, så får vi sjå kor lenge vi er avhengige av å oppretthalde desse sperringane.

– Per no har vi fokus på å sløkke brannen som er der. Så vil politiet iverksette ei etterforsking for å avklare brannårsak. Men vi har fokus først no på at vi får slått ned alle overflatene.