– Føler seg lurt av Glimt

Lofoten-gutten Mathias Normann (20) er svært lei seg for at Bodø/Glimt nekter å selge ham til Vålerenga, skriver VG. Normann har en femårskontrakt med Bodø/Glimt. Avtroppende Glimt-sjef Bjørn Tore Hansen sier til avisen at det er beklagelig at spilleren føler seg lurt. – Jeg er helt sikker på at Mathias kommer til å bli solgt til større klubber hvis han utvikler seg videre, sier Hansen til VG.