Palestinske artistar: – Aurora støtter opp om kvitvasking av Israel sin okkupasjon av Palestina

I brevet stiller dei artisten til veggs fordi ho skal opptre i Tel Aviv.

Kva intensjonane dine enn er, vil det å spele i Tel Aviv bli sett på som at du sluttar opp om kvitvaskinga av Israel sin okkupasjon og brot på menneskerettane til palestinarane.

Aurora Aksnes skal snart ut på turné. Ho skal halde i alt 30 konsertar inn- og utland, blant dei er to konsertar i Tel Aviv 14. og 15. november, skriv Klassekampen.

Palestina-komiteen har alt kritisert Aurora Aksnes fordi den meiner artisten har forsøkt å skjule at ho skal opptre i Israel i november.

Artisten la turnélista på si Facebookside, men unnlét å nemne konsertane i Tel Aviv.

Blant dei som har reagert på dette er nestleiar i Palestina-komiteen, Øystein Grønning og medlem i det nyleg oppløyste bandet Razika, Embla Karidotter.

Massive reaksjonar

Aurora sin manager Geir Luedy seier til NRK at dei har fått massive reaksjonar for dette.

– Eg tek det fulle og heile ansvaret og legg meg heilt flat, seier Luedy.

Han er ueinig i at dei forsøkte å skjule konsertane.

– Vi gjorde det fordi vi ville hindre merksemd rundt konsertane elles i verda. Vi ser nå at det var heilt feil handtering av saka. Vi kjem ikkje til å gjere det same igjen, seier Luedy.

Oppfordrar Aurora til boikott

11 palestinske artistar beståande av dansarar, filmregissørar, songarar og skodespelarar har skrive under på eit brev til Aurora. I brevet står det at dei er særs lei for å høyre at Aurora skal opptre i Tel Aviv i november.

Vidare i brevet står det følgande:

«Som palestinske artistar bed vi deg stå saman med dei tusenar av artistar over heile verda som nektar å la kunsten «kunst-vaske» Israel sin okkupasjon og apartheid, men heller bidra til vår fredelege kamp for fridom og rettferd.»

Aurora ønsker ikkje å kommentere brevet, men skriv følgande i ein kommentar til NRK:

«Eg liker godt å blande politikk og musikk. Og snakke om nestekjærleik og empati. Om kjærleik og styrke. Alt ein skulle tru alle menneske visste alt om, men som vi likevel trenge musikk til å minne oss på. Musikk er veldig vakkert sånn, at det kan røre i menneske utan å vere ein lærar, og leie menneske utan å vere ein leiar. Musikk berre vekker ting i oss som vi alt er skapt for å vere, eller å føle på. Og eg kan ikkje la nokon sin politikk stoppe meg i å dra til menneske og røre i dei. Eg trur det er det beste ein musikar kan gjere. Og kanskje det viktigaste.»