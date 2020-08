Den tiltalte mannen i 20-årene erkjenner straffskyld i saken.

Mannen er bosatt i Nord-Gudbrandsdalen, der begge kirkene ligger. Han er somalisk statsborger med oppholdstillatelse i Norge.

Motivet for brannen sto sentralt da tiltalte forklarte seg i Nord-Gudbrandsdal tingrett i dag.

Han skal ha kommet på å tenne på kirkene da han så på TV at en person hadde satt fyr på koranen på gata i Kristiansand høsten 2019.

– Jeg ble sint. Koranen betyr alt for oss, sa tiltalte, via en tolk.

PARTENE: Aktor Lars Rune Ringvik til venstre, og forsvarer Ove Herman Frang til høyre, i samtale før rettssaken startet onsdag. Foto: Dag Kessel / NRK

Tilsto i første avhør

Mannen forklarte at han kom til Norge i 2015. Han bodde først på asylmottak på Dombås, og fikk etter ett år oppholdstillatelse i samme kommune. Han er somalisk statsborger.

Tiltalte forklarte at han ikke har hatt noen jobb i Norge, men at han har hatt praksisplass flere steder i kommunen.

Mannen sa videre at han kjøpte brennbar væske og fyrstikker på Kiwi. Han tok med seg tingene ut den aktuelle natta.

Deretter fortalte han om hvordan han hadde knust ei rute på kirka, helt brennbar væsken inn gjennom vinduet, og deretter kastet brennende fyrstikker inn samme sted.

– Jeg var redd, så jeg løp rett hjem, sa mannen, som deretter beskrev at han så brannvesenet komme.

SLUKNING: Brannvesenet måtte jobbe lenge for å få kontroll over brannen i Dombås kirke 20. februar. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vurderte å melde seg

Dagen etter kom politiet hjem til ham, sa mannen. De lurte på om han hadde sett hva som skjedde.

– Etterpå vurderte jeg å dra til politistasjonen for å melde meg. Men da tenkte jeg at livet mitt ville være ferdig, forklarte mannen.

Deretter spurte dommer Åge Gustad om motivet for handlingen.

Mannen sa at han hadde bodd lenge på Dombås, og at han aldri tidligere hadde tenkt på å gjøre noe dumt.

– Tvert imot er jeg takknemlig for hvordan de har tatt imot meg på Dombås, sa mannen.

Så koranbrenning på TV

Han forklarte videre om koranbrenningen han ble vitne til på TV.

– Jeg begynte å sjekke, og fant ut at personen som hadde satt fyr på koranen, ikke hadde blitt straffet. Da ble jeg sint. Jeg er muslim. Jeg liker ikke at noen tråkker på religionen min, for jeg respekterer andres religion, sa mannen.

Han forklarte videre at han begynte å tenke på hvordan han kunne hevne koranbrenningen.

Da kom han på å sette fyr på kirken på Dombås, og deretter på Sel.

Han er tiltalt for å ha satt fyr på, eller å ha forsøkt å sette fyr på, de to kirkene.

DEMONSTRASJON: Det var organisasjonen Sian som demonstrerte i Kristiansand i november 2019. Sian-leder Arne Tumyr avsluttet sin appell med å kaste Koranen i en søppeldunk. Et annet Sian-medlem tente fyr på Koranen. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Fant DNA på bukse

Aktor Lars Rune Ringvik gikk i sitt innledningsforedrag gjennom det som skjedde i Dombås kirke 20. februar i år. Brannen startet inni kirka, og spredte seg til spiret.

Aktor forklarte hvordan de hadde funnet fram til gjerningsmannen.

– Det ble funnet rester av en bukse ved kirka, med tiltaltes DNA på. Det samme skjedde ved Sel kirke. Der ble det også funnet en flaske med tiltaltes fingeravtrykk, sa Ringvik.

Mannens forsvarer, Ove Herman Frang, sier til NRK at mannen angrer på det han har gjort.

– Fra første politiavhør har han tilstått å ha gjort dette. Han har opprettholdt sin forklaring gjennom alle fengslinger i saken.

Ifølge Frang er den tiltalte mannen veldig lei seg.

– Tiltalte beklager på det sterkeste det han har gjort, sier Frang.

LEIT: Kirketjener Ola Rindal, ved Dombås kirke. Det er satt opp sperregjerder rundt kirka, og sponplater over de ødelagte vinduene. Foto: Even Lusæter / NRK

Skader for 20 millioner

Den verneverdige korskirken på Dombås fikk omfattende skader i brannen.

Ifølge tiltalen skal det dreie seg om skader for over 20 millioner kroner.

Kirketjener i Dombås kirke, Ola Rindal, sier det er trist å se på skadene.

– Det er ikke noe koselig å gå og se på. Du ser stadig ting du har stelt med i over ti år, og som nå er borte, sier han.

Saken går i Nord-Gudbrandsdal tingrett, og det er satt av to dager til saken.