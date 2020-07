Familiefaren, som tidligere har jobbet som yrkessjåfør selv, reagerte sterkt på hvor lastebilsjåføren valgte å kjøre forbi.

– Han lå bak oss en god stund. Det var flere andre steder som var bedre egnet til at han skulle kjøre forbi, men han valgte rett før en sving. Det var ikke forsvarlig, sier han.

Ubehagelig med små barn i baksetet

– Når han prøver å presse oss av veien så gir jeg lyd fra meg for å si det sånn.

Det sier den 47 år gamle familiefaren, som stod på hornet da en lastebil tok en stygg forbikjøring på riksvei 3 sør for Koppang i Stor-Elvdal.

Familien på fire var på vei fra Oslo til Røros på ferie, da situasjonen oppstod. Det hele ble fanget av dashbord-kameraet i bilen.

Lastebilen tar en farlig forbikjøring rett før en sving. Da sjåføren legger seg over i riktig kjørefelt har den klaring til familiens bil, men det er på hengende håret. Sjåføren ligger godt over i andre kjørefelt gjennom hele svingen.

Som pappa var det ubehagelig å ha to små barn i baksete, da det hele stod på.

NRK har vært i kontakt med transportselskapet, og de ønsker ikke å kommentere episoden.

– Skummel utvikling

Heldigvis gikk det bra denne gangen, og det kom ikke trafikk mot lastebilen.

Utrykningspolitiet (UP) er bekymret over fartsnivået så langt i sommer.

De siste seks ukene har de beslaglagt 330 førerkort i Distrikt Øst på grunn av for høy fart. Det er en økning på over 50 prosent sammenlignet med i fjor.

Distriktsleder i UP Øst, Kai Voldengen, forteller om gjentatte fartsovertredelser på over 150 km/t, på veier der fartsgrensen tilsier noe helt annet.

BEKYMRET: Distriktsleder i UP Øst sier de har sett et skummelt fartsnivå på bilister hittil i år. Foto: Jorun Vang / NRK

– Det er en skremmende utvikling, sier han.

Voldengen forteller at UP har sett en kraftig økning over tid.

– Jeg vet ikke om korona-situasjonen har gjort noe med folk ute, men vi avdekker veldig mange høye hastighetsovertredelser.

Voldengen sier bilister stort sett er hyggelige når de blir tatt, men at det er mange forskjellige unnskyldninger politiet får idet de tar synderne.

– Vi hører ofte: «Vi hadde det litt travelt». Noen sier de egentlig ikke hadde det travelt engang, men at de valgte da å ta den risikoen.

UP Sør-Øst bekrefter samme tendens som i Øst. Distriktsleder Karin Walin sier de også ser en økning i de groveste fartsovertredelsene.

Distriktsleder i UP Nord, Geir Harald Marthinsen, forteller om en økning på 15 prosent i antall førerkort beslaglagt de siste seks ukene, sammenlignet med i fjor, på grunn av høy fart.

– Følger egne regler

Politiet håper nå at de som er risikovillige går i seg selv før de legger ut på veiene i sommer.

– Jeg håper de tenker på sin egen og andres trygghet, og at det ikke blir den store hastighetsøkningen utover sommeren som vi har sett hittil i år.

Familiefaren har inntrykk av at sjåfører på veier der de er kjent, gjerne tøyer grensene på farten. Han mener tallene UP kommer med er bekymringsverdige.

– Det er bekymringsfullt at noen går etter egne regler, i stedet for å forholde seg til de som er satt for alle, sier 47-åringen.