Skibladner fremstilles som «slaveskip» i amerikansk dokumentarserie

Denne uka fikk direksjonsformann i Oplandske Dampskipselskap, Bjørn Blichfeldt en overraskende henvendelse.

– Det var en som hadde sett serien «Slaveriet», som sendes på NRK, og som lurte på hva Skibladner hadde der å gjøre, sier han.

Han ble svar skyldig, men etter å ha sett på den aktuelle episoden av serien, var det ingen tvil. Skibladner, verdens nest eldste hjuldamper i drift, har blitt en del av Samuel L. Jacksons nye dokumentarserie.

Ca 10 minutter inn i episoden, ser du Skibladner passere under Minnesundbrua:

«Slaveriet», eller «the enslavement», er en påkostet dokumentarserie laget blant annet av Samuel L. Jackson. Du trenger javascript for å se video. «Slaveriet», eller «the enslavement», er en påkostet dokumentarserie laget blant annet av Samuel L. Jackson.

Historiker: – Hjalp slavene fri

Serien er solgt til 130 land og Skibladner dukker opp i episoden som heter «motstanden». En historiker forteller at flere av båtene som hadde tilhold på Lake Michigan opererte som «frihetsbåter».

Rike eiere kunne smugle slaver inn på båten, kle dem opp som mannskap og ta dem med fra Chicago til Detroit, der de lett kunne komme seg til Canada og frihet.

Ett av disse skipene var «The Niagara». Hun var en storslagen båt, i likhet med Skibladner, og fraktet mange rike passasjerer i sin tid. Men i 1856, samme år som Skibladner ble ferdigbygget, brant det i Niagara. Hun sank og tok 100 menneskeliv med seg til bunnen av lake Michigan.

Det er trolig dette skipet Skibladner er ment å illustrere da det plutselig dukker opp 10 minutter inn i episoden.

Vil ikke forfølge saken

Selv om Bjørn Blichfeldt først ble fortumlet, bestemte han seg for å le, eller enn å gråte.

Bjørn Blichfeldt sammen med Skibladner, som har sin hjemmehavn på Gjøvik. Foto: Andreas Lekang / NRK

– Hvis vi skal gå etter et stort amerikansk produksjonsselskap på grunn av dette, tror jeg det vil koste mer av både penger og energi enn vi kan forvente å få tilbake, sier han.

Men han synes billedbruken er overraskende.

– For det første er det overraskende at de ikke spurte. For det andre er det rart at de ikke har fjernet navnet som står godt synlig over hele skovlbuen. De har jo tatt tida til å legge på noen vaiende amerikanske flagg, sier Blichfeldt.

Garanterer slavefritt skip

Ser man godt på bildene i serien, kan man skimte direksjonsformannen selv oppe på soldekket. Dresskledd i strålende solskinn.

– Kan du garantere at Skibladner aldri har blitt brukt til frakt av slaver?

– Ja, det kan jeg garantere, sier Blichfeldt og ler.