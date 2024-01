Siktet kvinne hadde full tilgang på åstedet

– Slik saken sto i utgangspunktet, ble ikke nå siktede pålagt å forlate stedet.

Det opplyser politiinspektør Henning Klauseie på spørsmål fra NRK om hvordan det gikk nesten to uker fra mannen ble funnet død 30. desember, til samboeren ble siktet for drap.

– I alle straffesaker er den første tiden etter hendelsen et viktig element for å finne bevis. Politiet var på stedet kort tid etter meldingen om funn av den døde mannen, og patruljen gjorde en åstedsundersøkelse som er mest mulig tidsnær, skriver Klauseie.

Etter at en mann i 70-årene ble funnet død, fattet ikke politiet eller AMK umiddelbar mistanke om at dødsfallet var noe annet enn naturlig. Dermed fikk samboeren tillatelse til å bli på stedet.

Nå er hun varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker for å unngå bevisforspillelse.

UNDERSØKER: Politiet hadde kriminalteknikere på plass ved fritidsboligen på Flisa i Åsnes kommune fredag. Også mandag gjør politiet undersøkelser på stedet. Foto: Frode Meskau / NRK

Obduksjon avdekket skader

11. januar ble samboeren til mannen i 70-årene pågrepet og siktet for drap. Kvinnen, som også er i 70-årene, skal ha ringt nødnummeret og fortalt at hun hadde funnet samboeren sin død samme morgen.

12. januar ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To av ukene blir i isolasjon. Kvinnen nekter straffskyld og anker varetektsfengslingen, ifølge sin forsvarer Helge Hartz.

Ifølge politiet ble saken kategorisert som et mistenkelig dødsfall og det ble besluttet at mannen skulle obduseres fordi det ikke var noen forklarlig grunnen til at han døde.

– Det var først ved oppstart av obduksjonen at rettsmedisinerne antok at døden kunne skyldes en straffbar handling. De kontaktet politiet umiddelbart, og de opplysninger som ble gitt tilsa at saken måtte etterforskes som et drap, skriver Klauseie til NRK mandag.

Ifølge VG har ble det funnet en kule i hodet til den døde mannen. Men politiet vil ikke bekrefte noe om hva rettsmedisinerne mener er dødsårsaken.

– Bakgrunnen for dette er at vi ikke ønsker å påvirke vitner til å forklare seg i noen bestemt retning. En slik påvirkning vil kunne være skadelig for etterforskingen, skriver Klauseie.

Politiet sier de ikke har funnet drapsvåpenet.

Fortsetter etterforskningen

Klauseie sier at etterforskningen fortsetter med både tekniske, digitale og taktiske oppgaver.

– Vi arbeider bredt med innhenting av bevis som kan kaste lys over hva som skjedde på åstedet i tiden før, under og etter hendelsen, opplyser Klauseie.

Klauseie opplyser også at den siktede kvinnen har forklart seg, men ikke knytter seg til noen straffbar handling.

NRK har forsøkt å nå kvinnens forsvarer Helge Hartz. Han har ikke svart på henvendelsen.

– Hun har begjært seg løslatt og samtykker ikke til varetektsfengsling, sa forsvarer Hartz fredag.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra bistandsadvokat Bjørn Erik Pettersen uten hell.