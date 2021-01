Seks av ti frykter de får det verre enn foreldrene

– Vi står midt oppi den største krisa vi har hatt i moderne tid. Når vi da kan lese at seks av ti unge er bekymra for om de får noen jobb, da har vi alle et ansvar for å gi de unge tro på framtida, sier Jon Kristiansen.

Foto: Moment Studio/NHO

Han er regiondirektør i NHO i Innlandet og det er Sentio som har utarbeidet den årlige UNG-undersøkelsen for handelsorganisasjonen.

18 år gamle Marie Liv Kyllingstad kjenner seg igjen. Hun tror kampen om jobbene blir tøffere i åra fremover. Derfor vurderer hun å dra utenlands.

– Jeg er bekymra for om jeg får den jobben jeg håper på om jeg blir i Norge, sier hun.

Venninnene rundt kafébordet på Hamar er enige. De går siste året på videregående og synes forventningene om å prestere godt er høye.

Frykter arbeidsløshet

Undersøkelsen publiseres i dag, samtidig som NHO arrangerer sin årskonferanse. I år har den fått det passende navnet «Jobbskaperne».

– Det er sagt mange ganger, men det viktigste vi kan gjøre for de unge, er å skape flere arbeidsplasser i årene som kommer, sier Kristiansen.

Fram til nå har tallene vært klare på at hver generasjon har hatt tro på å få det lettere enn foreldregenerasjonen hadde det.

Men i årets undersøkelse svarer hele 61 prosent at de tror denne generasjonen unge vil få det tøffere enn det foreldrene har hatt.

Jeg tror min generasjon vil få det tøffere enn foreldrene mine: Helt uenig 4% Ganske uenig 8% Verken eller 18% Ganske enig 37% Helt enig 24% Vet ikke 9%

Mange frykter også å bli stående uten jobb, eller å stå utenfor arbeidslivet i en lengre periode. Og selve drømmejobben virker å være svært langt unna for mange.

Er du bekymret for å... ...få drømmejobben ...få en jobb ...stå lenge utenfor arbeidslivet Oslo 39.0% 39.0% 57% Rogaland 37.0% 35.0% 58% Møre og Romsdal 56% 41.0% 64.0% Nordland 40.0% 42.0% 66.0% Viken 43.0% 37.0% 54.0% Innlandet 38.0% 31.0% 60.0% Vestfold og telemark 43.0% 31.0% 61.0% Agder 37.0% 39.0% 65.0% Vestlandet 39.0% 35.0% 62.0% Trøndelag 40.0% 38.0% 60.0% Arktis 54.0% 21.0% 53.0%

– Dette er en tydelig beskjed fra unge over hele landet, sier Kristiansen i NHO Innlandet.

Samme bekymring

Omar Rusten, Erik Storrøsten, Guro Westby og Live Telneset går på Nord-Østerdal videregående skole. De er litt bekymra for framtida, men er usikre på akkurat hvor mye pandemien har hatt å si for usikkerheten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Undersøkelsen viser at de unge deler samme bekymring, uavhengig av hvor i landet de bor.

Også på steder med lav ledighet og lite smitte, som i Nord-Østerdal.

Regionen er den i Innlandet som har lavest arbeidsledighet og kommunene har sluppet relativt greit unna pandemien.

– Jeg tror jo at ting kommer til å bli normalt igjen om ikke så lenge, sier Live Telneset.

Videregående-eleven er litt bekymra for egen økonomi etter hvert som hun skal begynne å studere.

– Det har jo blitt verre å finne småjobber ved siden av studiene, sier hun.

Guro Westby håper vaksinen kan hjelpe oss tilbake til en mer normal verden. Hun er litt bekymra for arbeidsmarkedet i framtida, men mener ikke den har blitt større med pandemien. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Både hun og Guro Westby synes korona-epidemien har gjort at de har gått glipp av en viktig periode i livet.

– Vi har vært heldige her, men det har jo vært kjipt. Alt har blitt avlyst, sier Westby.

En del av ferden

Og selv om de har «sluppet unna» mye, er ungdommene på Tynset usikre på framtida.

– Alt henger jo sammen. Så det er klart jeg frykter for økonomien min i framtida, sier Erik Storrøsten.

Erik Storrøsten tror kunstig intelligens vil gjøre det vanskeligere å få jobb i framtida. Han er også bekymra for bakterier og antibiotikaresistens. Han tror de neste 50–100 årene vil bli vanskelige. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han tror definitivt hans generasjon vil få det vanskeligere enn foreldrene har hatt det.

– Pandemien er én ting, men vi har også global oppvarming og mulig antibiotikaresistens å håndtere. Vi kommer til å få det vanskeligere de neste 50 åra, sier han.

Klassekamerat Omar Rusten likte ikke å være hjemme fra skolen i mars og april. Han ble gående i det samme mønsteret dag og ut og dag inn og kjente en del på det å være alene.

Omar Rusten syntes våren ble tung og var glad da han kunne møte venner til lunsj på skolen igjen. Han vil velge en utdanning innen biologi og tror ikke det er et felt som forsvinner. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Om det skulle komme en slik periode igjen, enten nå eller når jeg blir voksen, er ikke det noe jeg ser fram til, sier han.

Viktig med rett utdanning

Live Telneset tror alt vil bli normalt igjen etter pandemien. Hun tror ikke hennes generasjon vil få det verre enn foreldrene fordi, som hun sier: De hadde sine egne problemer. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

NHO-direktøren kan ikke få sagt mange nok ganger, hvor viktig det er for unge å ta ei utdanning som står seg mot framtida. Utdanninger som bygger på yrkesfag, mener han vil være spesielt viktig i Innlandet.

– Når vi skal skape arbeidsplasser må vi se på de områdene der vi har potensial for å skape mange arbeidsplasser. Her vil det spesielt gjelde bioteknologi, industri og reiseliv, selv om den bransjen ligger med brukket rygg akkurat nå, sier Kristiansen.

Når det kommer til de økonomiske bekymringene som ligger på de unges skuldre er han tydelig på at voksensamfunnet må hjelpe til.

– Litt av vår oppgave er å gi de unge tro på framtida. Samtidig som det er viktig å følge drømmene sine, vil jeg råde dem til å stille spørsmålet «Hva er det arbeidslivet trenger?», når de skal stikke ut vegen sin.