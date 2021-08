Rottefella og Madshus med søksmål – mener konkurrenten har kopiert skibinding

Norsk Rottefella og Madshus mener konkurrenten Amer Sports, som eier Salomon og Atomic, har kopiert deres oppfinnelse på en skibinding. Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saken.

Søksmålet gjelder patentet på en skibinding som kan flyttes på mens man har skiene på beina.

I januar i år lanserte sportsutstyrsprodusenten Amer Sports en skibinding, som heter Prolink Shift-In. Dette mener Rottefella og Madshus er for likt Move-bindingen deres som er basert på Madshus-patentet.

Administrerende direktør i Rottefella, Torstein Myklebust, sier det ikke handler om at det kun er Rottefella og Madshus som skal lage flyttbare skibindinger.

– Det handler om hvor likt produktet faktisk er. Skal man lage flyttbare bindinger må det skje uten at våre oppfinnelser blir kopiert, uttaler Myklebostad til NRK.

Amer Sports har ikke besvart NRK sin forespørsel om å si noe om saken.

FLYTTBARE SKIBINDINGER: Torstein Myklebostad, er administrerende direktør i Rottefella. I august møtes partene Rottefella og Madshus og Salomon og Atomic, samt deres eier Amer Sports til et planleggingsmøte rundt søksmålet. Foto: ROTTEFELLA

Thomas Alsgaard utviklet patentet

I 2017 inntok Rottefella markedet med Move-bindingen. Det er Thomas Alsgaard og tidligere teknisk direktør Gunnar Bjertnæs hos Madshus som står bak patentet.

– Vi betaler lisens til Madshus for å kunne bruke deres patent, sier Myklebostad.

Rottefella bruker også egenutviklet teknologi i Move-bindingen.

Ifølge Myklebostad får Rottefella og Madshus støtte fra juridiske eksperter som sier at Prolink Shitf-In virker å være et brudd på deres patentrettigheter.

Alsgaard ønsker ikke å kommentere saken ytterligere enn det som er sagt til Teknisk Ukeblad.

Stor suksess for Rottefella

Etter at Move-bindingen ble lansert i 2017 gikk Rottefella fra å ha røde tall til å gå i pluss økonomisk.

Rottefella er en innovasjonsbedrift, hvor mesteparten av tiden går til produktutvikling. Det er imidlertid ikke ofte de må gå rettens vei på grunn av lignende produkter.

– Det er svært sjeldent vi må gå til søksmål som dette. Vi oppfatter at patenter vanligvis blir respektert, sier Myklebostad.

Om patentet Ekspandér faktaboks Et patent er en dokumentert enerett til en oppfinnelse. Denne eneretten varer i maksimalt 20 år.

I denne perioden har du enerett til å produsere, importere og selge oppfinnelsen/produktet som du har patentert.

Patentet til Madshus som Rottefella betaler for å bruke, har også en enerett på 20 år. Kilde: Altinn og Rottefella.

Tidligere søksmål

I 2016 skjedde en lignende hendelse mellom partene Rottefella og Amer Sports.

Da lanserte sistnevnte et nytt bindings- og sålesystem, kalt Prolink. Den gangen varslet de ikke Rottefella om lanseringen, noe de heller ikke gjorde i år, ifølge Myklebostad.

Saken om Prolink havnet i retten 2016, skriver TU. Det hele endte i et forlik hvor partene valgte å samarbeide.

– Denne gangen har vi forsøkt å tilby Amer Sports våre løsninger for å kunne tilpasse dem til deres ski og teknologi – uten å lykkes, sier Myklebostad.

Profilerte advokater

Den 24. august møtes partene for et planleggingsmøte i Oslo tingrett. Bahr-advokat Are Steinsvik bistår Amer Sports, og Rottefella og Madshus får bistand fra Schjødt-advokat Halvor Manshaus.

I sommer skal Amer Sports via sin advokat Are Steinsvik ha varslet Patentstyret om at de under rettssaken vil kreve at patentene til Rottefella og Madshus er ugyldige.

Amer Sports har også svart med et motsøksmål, der de mener at det er begått inngrep i flere av deres eldre patenter, skriver TU.

Det er foreløpig ikke klart når partene skal møtes i retten.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra Amer Sports Norge AS. Deres advokat Are Steinsvik skriver at han ikke kommenterer pågående saker.