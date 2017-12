Ni av ti velger felleski

– Til langrenn og turlangrenn er ni av ti par som selges ski med fastmonterte feller, sier skiekspert Ole Petter Berglund, som er butikksjef på Intersport i Kristiansand sentrum.

Trond Holth i Oslo Sportslager anslår 85 – 90 prosent av dem som kjøper langrennsski i år velger felleski. For fjellski selges det mest vanlige ski og løse feller som kan settes på ved behov.

Revolusjon

Det var fjorårets store hit på sportsfronten for mosjonister. I løpet av kort tid har felleski revolusjonert klassisk langrenn for folk flest. Fellen som er integrert i sålen fungerer som festesmøring, og vil på de aller fleste typer føre gi godt feste.

Fellen er en kort stripe på midten av skien, og består av små kunstige hår som minner om en skinnfell.

Skiekspert Berglund mener felleski er det nærmeste vi i dag kommer en perfekt smørefri ski.

– I stedet for å smøre med festesmøring og så fjerne gammel smøring, må nå fellen holdes ved like. Den skal impregneres før bruk og renses etter bruk, sier han.

Valg av felleski

Når man skal velge felleski er det viktig å finne riktige ski til ditt behov. Spørsmålet er om man går flest rolige turer og er mest opptatt av å ha godt feste, eller er opptatt av fin flyt og muligheten for å bruke skiene som treningsverktøy.

Berglund forklarer at til rolige turer kan rimeligere felleski være et godt valg, så lenge de er plukket ut for å passe til deg med din vekt og høyde. Disse skiene har gjerne enklere sålebelegg. Det betyr ikke fullt så god glid, men de har feller som sitter godt hvis de behandles riktig.

Går man opp i pris kommer argumentene på rekke og rad: Lettere ski, bedre sålebelegg, bedre glid og et spenn som gjør at fellene «subber» mindre i snøen.

Nye bindinger

For å justere hvor godt feste du får på forskjellig føre er det utviklet nye bindinger der du kan flytte den noen centimeter fremover eller bakover. Med bindingen lenger foran blir det bedre feste og mindre gli.

Det finnes også gode felleski til barn og junior.

– De er litt dyrere enn de vanlige skipakkene, men så slipper du å smøre mange par ski hver gang familien skal på tur, sier skieksperten med et smil.

– Så slipper du også å bekymre deg for at bakglatte ski skal ta knekken på skigleden.

Fellen er en kort stripe på midten av skien, og består av små kunstige hår som minner om en skinnfell. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Vedlikehold

Ingen smørefrie ski er helt vedlikeholdsfrie, heller ikke felleski.

– Uten impregnering av fellen vil du før eller senere oppleve ising og kladding. Skitne feller vil heller ikke fungere optimalt. Husk å ta vare på felleskiene dine, så fungerer de bedre og varer lengre, avslutter Berglund.