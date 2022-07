Sikkerhetsekspert: – Stor frykt for innbruddsbølge i sommer

Pandemien har ført til betraktelig færre innbrudd viser statistikk fra politiet. Men nå er vi igjen ute på reisefot og de kriminelle på veg inn i huset ditt.

– Vi har en stor frykt for at det blir en bølge nå. Årsaken er at det har vært en uvanlig stor nedgang de to siste årene, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen hos Verisure.

I sommer er det derfor ekstra viktig å sikre boligen godt før man reiser bort, mener han.

– Gjør et godt forarbeid, så slipper du å risikere og komme hjem til en rundstjålet og endevendt bolig, sier Thorkildsen

«SKRIK»: Innbruddsstatistikken fra Politiets STRASAK-rapport fra 2021 brekker seg nedover fra starten av 2000-tallet. Nå er fremtiden mer usikker. Foto: SSB

Politiet oppfordrer: Avskrekk brekk

De offisielle Strasak-tallene fra Politiet viser at antall anmeldelser for tyveri og grovt tyveri fra bolig totalt gikk ned med nesten 25 prosent fra 2019 til 2021. For hytter og fritidsboliger var nedgangen på over 50 prosent. Men nå kan trenden snu.

For å unngå besøk av uvedkommende har politiet klare råd. Et godt samarbeid med naboer er avgjørende for å unngå innbrudd.

Mathis Briskerud, seksjonsleder for Politiet i Solør forklarer hvordan en kan hjelpe hverandre.

– Gjør avtaler med naboen og følg med på hverandre. Ta inn posten og se etter om det er noe mistenkelig, sier Briskerud.

TATT AV VINDEN: Politiet har erfart at mye forsvinner over grensa til Sverige og nedover Øst-Europa. For mange er det aller vondeste med et innbrudd at en er usikker på om en kan føle seg trygg i eget hjem, sier Briskerud. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Også alarmselskapene har sine anbefalinger for hvordan man kan sikre seg mot innbrudd og hærverk.

Målet er at det skal se ut som det er folk hjemme. En trenger ikke å gjøre det så ekstremt som Kevin McCallister gjør i Hjemme Alene-filmene, eksperten har effektive og enkle grep.

– Ikke la boligen være helt strøken. La det for eksempel være litt rot i sofaen og ha noen kaffekopper stående på benken. Dersom en kan tidsinnstille lys, så gjerne la det stå på i perioder.

Tips fra sikkerhetseksperten Ekspandér faktaboks Lås dører, lukk vinduer og sett på alarm. Til huset, garasjen og eventuelle boder.

Bruk lys. For eksempel tidsstyr en lampe med smartkontakt som du kan fjernstyre til å gå på ved bestemte tidspunkter. Utelamper med bevegelsessensor kan også avskrekke.

Avtal med nabo eller andre. Få noen til å være innom eiendommen din, kast søppel hos deg og vanneblomster.

Vær obs på om noen markerer boligen din. Se etter teip eller mynter. Dersom de ikke fjernes kan tjuver anta at kysten er klar.

Få det til å se ut som du er hjemme og ikke la verdisaker ligge synlig.

Døgnovervåket boligalarm. Slik at noen alltid passer på boligen din mot innbrudd, brann og vannlekkasje.

Har glemt hvordan vi beskytter oss

Selv om flystreik, passtrøbbel og andre hindre har gjort sitt beste for å stoppe nordmenns reisevirksomhet de siste årene, så er vi lei av å ikke få reise som vi vil. Reiseaktiviteten har skutt i været og Thorkildsen understreker konsekvensene.

– Vi har hatt lange perioder med hjemmekontor eller hyttekontor, og en bolig med folk inni er ikke så interessant for innbruddstyver å prøve seg på.

Sikkerhetsekspert frykter at vi har glemt det vi gjorde før for å unngå innbrudd og ikke er forberedt på at de omreisende vinningskriminelle kommer tilbake.

TJUVTRIKS: Få naboen til å sjekke etter teip på døra eller mynter på trappa, dette kan være triks brukt av innbruddstyver for å se om du er hjemme oppfordrer sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen Foto: Verisure

– Vi har blitt vant til å holde oss rundt hjemmene våre og ikke så vant til å reise bort. Vi frykter at folk får det til å være veldig synlig at de er bortreist, understreker Thorkildsen.

Grensene inn til Norge er åpne og kriminelle fra andre land kan igjen gli inn og ut av landet.

– Reiserestriksjoner og økt kontroll ved grensene har bidratt til at vinningskriminelle fra andre land ikke har kommet inn i Norge. Åpningen gjør at vi frykter vi innbruddsbølge, sier sikkerhetseksperten.

Det er ikke bare hus og leiligheten som blir utsatt for innbrudd: I fjor ble bonde Ørjan Aastveit frastjålet over 300 kilo kjøtt.

Politiet har merket innbruddsbølge

Tjuvene ser etter varer som de lett kan selge og tjene gode penger på. Akkurat hva det er endrer seg ut ifra etterspørselen sier seksjonsleder.

– De siste årene har vi sett at gull og smykker er i vinden. Det samme gjelder elektronikk som telefoner, nettbrett og lignende. Og ikke minst proft snekkerverktøy ønsker tjuvene å få fatt i, forteller seksjonsleder Briskerud i Politiet.

Han sier at de har merka noe mer tjuverier fra garasjer, uthus og landbruksmaskiner i det siste. Han drar frem et eksempel fra Åsnes.

– Det var en som fikk frastjålet traktor, klipper, ryddesag og litt til fra gården sin i våres. Svensk politi fant dette igjen i en bil i Sverige og så fornærmede fikk faktisk tingene tilbake, sier seksjonslederen.