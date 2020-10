– Målet vårt har vært å lage en plattform der du føler deg hjemme og kan knytte kontakter enten du er i Dubai, på Hawaii eller i Ringsaker, sier gründer og daglig leder for den ferske bedrifta MyOnvent, Bjørn Christian Nørbeck.

Den visjonen har gitt dem kontrakter både i Midtøsten, England og USA og med både tunge aktører som LO, NHO, Equinor og nå sist SIVA.

Fra kontoret i Åsmarka i Ringsaker holder han kontakten med selskapets 20 ansatte og oppdragsgivere verden rundt. I dag skal han være med på en konferanse på Hawaii.

– Vi ville lage en løsning som minner mer om et fysisk arrangement enn det de andre tilbyr, sier han.

Livet på Teams og Zoom

2020 har vært det store året for digitale møter. Teams og Zoom har blitt en del av dagligtalen i samme takt som fysiske møter og tilstelninger har blitt avlyst.

– Men man kan bli lei av å sitte og se på alle de små firkantene. Og man får jo ikke noen opplevelse av å være sammen, sier kommunikasjonsdirektør i Selskapet for industrivekst (SIVA), Preben Sandborg Røe.

Preben Sandborg Røe i SIVA sier brukeropplevelsen ble vekta tungt da de skulle velge ny platform for digitale konferanser. Foto: SIVA

Da de søkte etter en ny plattform for digitale konferanser bestemte de seg for å satse på bedre brukeropplevelse. Blant tilbudene de fikk inn var det blant annet et fra Microsoft Teams, men det var det et annet tilbud som sto fram.

– Løsningen til MyOnvent gir en opplevelse av å være med på en konferanse. Det er liksom noen små triks som gjør at du føler deg mindre alene, sier Røe.

Og Nørbeck legger ikke skjul på at kontrakta betyr mye.

– Det er jo en spesiell anerkjennelse i det å bli valgt av et statlig norsk selskap. Da veit vi at vi har laget et brukervennlig produkt, sier han.

Bjørn Christian Nørbeck går inn i konferansesenteret som i dag er på Hawaii. Utsikten til egen hage får han med på kjøpet. Slik ser det ut inne i konferansesenteret. Andre deltagere er allerede på plass. Å kunne samhandle med andre og spinne seg et nettverk er en viktig del av brukeropplevelsen.

Digitale sammen

Jon Kristiansen er regiondirektør i NHO i Innlandet. Han er raskt ute med å gratulere Nørbeck og selskapet med SIVA-kontrakten.

Jon Kristiansen er direktør i NHO Innlandet. Han synes det er spennende at det stadig utvikles mye måter «å treffes» på. Foto: Moment Studio/NHO

– Dette viser jo nettopp det at det ikke spiller noen rolle hvor bedriftene er lokalisert, men at kompetanse og evnen til innovasjon er det som gjelder.

Han mener gründeren har vært taktisk smart med lanseringen og at det passer perfekt inn i verden 2020.

– Det er spennende å se på hvordan vi stadig utvikler det «å treffes». En skal ikke undervurdere viktigheten av å treffes fysisk, men når det ikke er mulig, eller kanskje ikke helt nødvendig, er det så flott at muligheten til å kombinere de to kombineres.

– Hva betyr det at et så ferskt selskap kan lykkes på denne måten i «krisetid»?

– Dette viser at kriser skaper innovasjon. Nå eksporterer vi kunnskap fra Norge til verden og det er virkelig inspirerende at et så ferskt selskap kan lykkes i en slik konkurranse, sier Kristiansen.

«Framtida er hybrid»

I uthuset, som har blitt til MyOnvents hovedkontor, i Åsmarka sitter Bjørn Christian Nørbeck alene. Han frykter ikke at alt kommer til å bli som det var før og at tiden for digitale møter er over med koronavaksinen.

Fra lenestolen hjemme i Åsmarka, reiser Bjørn Christian Nørbeck til Hawaii med noen få klikk. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Vi liker å si at framtida er hybrid. Det er viktig å møtes, men med gode digitale plattformer kan man velge. I noen tilfeller vil man velge å bruke tid og penger på å delta fysisk på et arrangement, men andre ganger trenger man ikke det.

Han lener seg tilbake i lenestolen og logger seg på konferansen på Hawaii.

– Kontrakten med SIVA gir hele teamet et motivasjonsboost. Dessuten gir slike store norske kunder en viss trygghet. Samtidig som vi viser at vi kan ta opp kampen med alle – også internasjonalt.