Vår bunadbruk gjennom mer enn 150 år er nå nominert til UNESCO sin liste over levende tradisjoner fra hele verden, skriver Kulturdirektoratet.

– Det er kjempebra, sier direktør Marit Jacobsen i Norges Husflidslag.

Husflidslaget og fire andre organisasjoner har siden 2017 jobbet med å få godkjent forslaget.

– Dette var noe vi ønsket å gjøre for å skape oppmerksomhet om den spesielle bunadbruken man har i Norge.

IKKE BARE PÅ 17. MAI: Her brukte de fremmøtte bunad under sykkelrittet Arctic Race of Norway på Senja i august 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Hun forklarer at det som er bruken som er nominert, og at det ikke bare er selve bunaden.

– Det handler om økt bevissthet om den rike tradisjon vi har for bunadbruk i Norge. At den er levende, at den betyr mye for mange, at vi har en produksjon, at det er en næring og behov for utdanning innenfor feltet fordi etterspørselen er stor, sier hun.

UNESCO-listen om immateriell kulturarv Ekspandér faktaboks UNESCO er mest kjent for verdensarvlisten. Blant annet er Bryggen i Bergen vernet gjennom denne listen. Men UNESCO har også andre lister som verner kultur. Immateriell kulturarv betyr «levende tradisjoner og kunnskap som blir overført mellom folk». UNESCO-lista om immateriell kulturarv verner språk, utøvende kunst, dans, sosiale skikker, ritualer, tradisjonelt håndverk og praktiske ferdigheter knyttet til naturen. Siden konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturvernarv trådte i kraft i 1972 har den materielle kulturarven vært omfattet av et rettslig vern. Med konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven av 2003 gjorde UNESCO også den immaterielle kulturarven til et satsingsområde. På denne listen fra Norge ligger allerede blant annet Folkemusikk og folkedans i Setersdal. En konvensjon er et juridisk dokument som forplikter statene til å føre politikk som ivareta den verneverdige arven. Les mer på UNESCO sine hjemmesider.

450 ulike bunader i Norge

Det finnes om lag 450 ulike bunader i Norge, og nesten 70 prosent av alle kvinner og 20 prosent av alle menn her til lands har én eller flere varianter av antrekket i garderoben sin.

– Både tradisjonelle og nye varianter av bunaden er en del av vår kulturelle identitet og kulturarv, sier avdelingsdirektør i Kulturdirektoratet Torbjørn Urfjell i pressemeldingen.

MER ENN 150 ÅR: Bunadbruken har vi hatt i mer enn 150 år. Her fra 17. mai-feiring i Oslo i 1939. Foto: NTB

Fakta om bunaden Ekspandér faktaboks En fest- og høytidsdrakt som har bakgrunn i en folkedrakt

Hulda Garborg var opptatt av å verne den norske folkedansen, og hun holdt kurs og utviklet drakter en kunne danse i, inspirert av gamle folkedrakter. Dette ble opphavet til mange moderne bunader.

I dag finnes det rundt 450 drakter og plagg som går under navnet bunad.

Bunaden kan være siste ledd i en folkedrakts utvikling, eller den kan være rekonstruert på grunnlag av historisk folkedraktmateriale.

Både type, materiale, pynt, utbredelsesområde og bruk har sin forutsetning i folkedrakten, men dagens bunader lages av mer ensartede materialer, pyntes mer ensartet og er mer avgrenset i bruk enn de tradisjonelle folkedraktene.

Bunader kan også være helt eller delvis fritt komponerte. Enkelte av disse har trekk fra folkedraktmaterialet, mens andre har hentet inspirasjon fra ulike typer gjenstander eller plagg. Kilde: Norsk institutt for bunad- og folkedrakt, Store norske leksikon og Wikipedia

Bunaden brukes gjennom hele livet og går ofte i arv til neste generasjon.

– Har jobbet med det så lenge

Også Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Noregs Ungdomslag, Norsk folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon står bak forslaget.

– Vi har jobbet med det så lenge nå, så nå er det litt antiklimaks, sier leder ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Camilla Rossing.

ANTIKLIMAKS: – Vi har jobbet med det så lenge nå, så nå er det litt antiklimaks, sier leder ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Camilla Rossing. De holder til i Valdres. Foto: Laila Durán

Hun sier at mye av bunadproduksjonen pågår i utlandet, som gjør at håndverket er veldig truet.

– Hvis bunadbruk innskrives på denne listen blir vi kanskje litt mer oppmerksomme på at vi må ta vare på denne tradisjonen. Å ta vare på håndverket, satse på utdanning og å jobbe for at håndverkere får levedyktige vilkår.

Hun regner med at de får den innskrevet.

Nominasjonen ble vedtatt av Kultur- og likestillingsdepartementet. UNESCO skal etter planen behandle forslaget mot slutten av 2024.

PÅ REKKE OG RAD: Det er et stort utvalg i bunader ved Husfliden på Lillehammer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nominert seterkulturen i Sverige og Norge

Sammen med Sverige har Norge også nominert seterkulturen (fäbodbruk på svensk) til samme liste.

Bakgrunnen for nominasjonen er at seterbrukere blir stadig færre i begge land.

Kulturdirektoratet skriver at utviklingen fører til at viktig kulturarv som ivaretar og utvikler mattradisjoner, kunnskap om produksjon, naturbruk, landskap og biologisk mangfold står i fare for å forsvinne.

I tillegg vil historier og spesielle steder for formidling og opplevelser bli borte.

SETERBRUK: Geit på Herdalssetra i Norddal i Fjord kommune i september 2021. Sammen med Sverige har Norge også nominert seterkulturen. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK