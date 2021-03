At minusgradene enkelte dager har krøpet ned mot 30 kalde grader har ikke stoppet henne.

– Kle deg godt nok så er det ikke noe problem. Jeg blir fort varm når jeg går, sier 21-åringen.

Mistet førerkortet

I fjor høst fikk hun lærlingplass på sjukehjemmet på Otnes i Rendalen 11 mil nord for Elverum der 21-åringen bodde. Hun kunne kjøre til og fra jobben. Men førerkortet forsvant bare dager før hun skulle starte. Alfhildur kjørte altfor fort.

– Jeg trengte å få en liten smekk på lanken, så da får jeg ta den straffa det medfører, sier hun.

Utfordringen ble hvordan hun skulle få fullført lærlingtida si så hun kunne ta fagbrevet i helsefag. For tilbudet fra Rendalen var den eneste lærlingplassen som var ledig.

Pendling fra Elverum ble uaktuelt siden det går få busser mellom Elverum og Otnes. Hun fikk tilbud om å bo på sjukehjemmet en periode til hun fant seg et sted å bo. Hun fant ei hytte hun kunne leie.

– Jeg så at hytta lå på andre siden av sjøen for sjukehjemmet men måtte være løsningsorientert, sier hun.

ALTERNATIVER: Alfhildur Reidarsdottir har alle alternativene klare ved inngangsdøra til hytta. Kanoen og sykkelen må hun vente litt med å kunne bruke igjen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

De eneste bussene som passerer på vegen nedenfor der hun leier er skolebussen. Og den passer ikke med hennes tidligvakter og senvakter på jobb.

Utenfor inngangsdøra til hytta hun leier ved Lomnesjøen står alternativene hun har for å komme seg på jobb.

På høsten kunne hun padle i kano over sjøen. Det gikk stort sett greit i fjor.

– Men en dag holdt jeg på å gi opp for vinden tok tak i kanoen og jeg fikk ikke styrt mot land, forteller hun.

Hun kan også sykle eller gå 16 kilometer rundt sjøen. Det har vært alternativet i overgangen fra høst til vinter.

Men da isen la seg på sjøen etter en kuldeperiode før jul kom de beste alternativene. Først brukte hun skia til det ble stålis som hun kunne skøyte på.

SKØYTEIS: Alfhildur har satt ut en benk der hun kan ta på seg skøytene når hun kommer seg på jobb. Det er stort sett hun og ispilkere på isen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Nå som kuldegradene har gått over til varmegrader også i Rendalen, borrer hun jevnlig hull på ruta på isen. Siden den er en halv meter tjukk fortsatt blir det noen skøyteturer til.

Kolleger har vært litt redde

Kollegene til Alfhildur synes kanskje det er litt i overkant spennende med pendler-ruta hennes. Hun er nesten alltid på jobb presis klokka halv åtte om morgenen.

– Hvis klokka bikker halv åtte og hun ikke er her så lurer vi jo på om det har skjedd noe, sier avdelingsleder Berit Lillestu.

TØFF: Avdelingsleder ved sjukehjemmet Berit Lillestu roser Alfhildur for å være løsningsorientert. Men noen ganger er de litt bekymra for om alt går bra på veg til jobb. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun synes det 21-åringen er sporty og finner kreative løsninger på problemene hun fikk før hun startet lærlingtida si på sjukehjemmet. Hun tror ikke det er så mange andre som hadde tatt den utfordringen og løst den slik Alfhildur har gjort.

– Flink i jobben sin er hun også. Så vi er heldige som har henne her hos oss, sier Lillestu.

Når isen smelter blir det å ta beina fatt igjen for Alfhildur, til hun kan padle på sjøen.

SPREK: Alfhildur var godt trent før hun måtte bruke beina til jobb, men blir ikke i dårligere form av å måtte gå, sykle, padle eller skøyte til lærlingplassen. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Først i desember får hun førerkortet tilbake. Men hun tror ikke hun kommer til å bruke bil hver dag til jobb etter det året her. Både kano, ski, sykkel og skøyter kommer fortsatt til å bli mye brukt på veg til jobben.

– Det jeg har lært er først og fremst at du ikke må kjøre for fort. Det andre er at man må gjøre det beste ut av ting når det skjer, sier hun.