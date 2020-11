Det var Hamar Arbeiderblad som først kunne meddele av den folkekjære artisten, GT-Sara, er død.

Ifølge avisa døde hun på Kongsvinger sykehus, der hun var lagt inn etter et fall.

Gerd Miriam Thoreid, som ble født i Hamar 17. september 1924, ble 96 år gammel.

Folkelig

Den folkelige artisten var kjent for å skape både varme og latter med sang og gitarspill. Hun var dessuten en historieforteller av rang. Ofte var historiene gjerne av det grove slaget, til tross for at hun aldri la skjul på sitt sterke forhold til Gud.

Navnet GT-Sara var det Dag Frøland som ha henne etter at hun deltok i radioprogrammet «Har du lyst har du lov», hvor hun sang «Vill ni se en stjärna».

Artistnavnet ga seg selv, mente Frøland, siden Gerd alltid var på farten og hun hadde initialene GT (Gerd Thoreid).

Mange TV-opptredener

GT-Sara gjorde sin første TV-opptreden i 1975, men det ble langt fra den siste.

HUSKER DU: GT-Sara TV-debuterte i programmet «Husker du» i 1975. Foto: Fra "Husker du" på NRK

Hun regnes også som Norges eldste platedebutant gjennom tidene. I 2007, da hun var 83 år gammel, ga hun ut albumet «GT-Sara på farten med Full Rulle». Albumet lå lenge inne på VG-lista. Sangen «Ballongvisa» gikk også helt til topps på Norsktoppen, der den lå på lista i seks uker.

Vil bli savnet

En av mange som knyttet et nært forhold til artisten, er ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen. Han startet å arrangere såkalte «Ljugerkvelder» på Biri for 20 år siden, og GT-Sara var gjest i showet flere ganger.

– Det er jo ingen som har klart å skape så mye gapskratt i rommet som det GT-Sara gjorde, sier Sveen.

Han beskriver Gerd Miriam som ei fantastisk dame.

IKON: GT-Sara stod på scena under «Ljugerkveldene» som nåværende ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, arrangerte. Dette bildet er fra 2010. – Det er et nasjonalt ikon som nå er borte, sier Sveen. Foto: NRK

– Det er jo ikke så mange stand up-komikere som slår gjennom når de er over 70 år. Hun hadde et vesen som innbød til både tillit og trygghet, sier Gjøvik-ordføreren.

Sveen synes det var trist å motta beskjeden om GT-Saras død.

– Det er rett og slett et nasjonalt ikon som er blitt borte, sier Sveen.