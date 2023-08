Det som en gang var et flott gårdstun har fått store skader etter at naturkreftene har herjet. Vannmassene laget ei dyp grøft mellom de to husene på gården.

– Det var helt forferdelig. Jeg har aldri i mitt liv vært så redd, sier Mette Pedersen om natta da jordras kom dundrende mot gården.

De har nå fått strømmen tilbake og en vei å kjøre på igjen. Vann har de også for brønnen ble ikke skadet.

Husene er nesten intakt, men leirmasser har presset på huset. Inne er det gjørme. De har en vaskejobb foran seg, men vil likevel flytte tilbake en av de nærmeste dagene.

Store jordmasser og vann presset inn på huset, men skadene ble ikke så store og familien håper å flytte tilbake lørdag. Foto: Arne Sørenes / NRK

Var i huset da raset gikk

Like etter klokken 4 tirsdag morgen fikk nødetatene melding om jordskred ved Heggelund i Nord-Aurdal kommune i Valdres.

– Da var mamma inne, sier sønnen Markus Lihagen.

Og flere jordskred gikk morgentimene tirsdag.

– Det andre raset var større. Da var vi alle sammen inne der, sier han.

Han trodde at de skulle bli dratt med ned i Strandefjorden, som ligger like nedenfor huset.

– Det var så enorme lyder og bevegelser. Vi hørte bare at det rumla ute.

I ettertid føler de seg heldige.

– Når jeg ser i dagslys alt som kunne ha truffet huset vårt, tenker jeg på alt som kunne ha skjedd. Vi føler vi oss heldige. Det kunne ha gått så mye verre, sier Mette Pedersen.

Slik så det ut på gården samme dag som raset gikk. Foto: Arne Sørenes / NRK

To ras – ringte 112

Det bor fire generasjoner i de to husene på gården, og alle var hjemme da en oversvømt bekk ovenfor huset førte til ras.

– Da det første raset kom sto pappa og jeg nede i veien. Vi så det lyste oppe i skogen da trærne kom over strømlinja. Vi så det kom noe stort mot oss. Det var skremmende, sier Markus Lihagen.

Markus Lihagen gleder seg over å kunne flytte hjem igjen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Moren sier at de fikk panikk.

– Vi ringte 112, men jeg husker ikke hva jeg sa en gang. Det var en skremmende opplevelse, sier moren

Før de rakk å evakuere kom det et nytt ras.

De fikk hastverk med å komme seg av gårde, og fikk hjelp av brannvesenet til å hasteevakuere.

– Jeg har aldri i mitt liv vært så redd, sier Mette Pedersen om natta da raset gikk. Foto: Arne Sørenes / NRK

En annen familie som bor i det samme området ble evakuert fra hjemmet sitt med helikopter.

Jordrasene gjorde det umulig å komme seg fra området på annet vis.

Spesielt å være tilbake

Det var en spesiell følelse for familien å være tilbake på gården.

Mette Pedersen er ikke helt sikker på om de får sove så mye den første natta tilbake i huset, men hun vil tilbake så fort som mulig.

– Vi får god hjelp fra mange, og det varmer, sier hun.

Familien håper at de kan flytte hjem snart. Foto: Alexander Styve