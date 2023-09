Anne Mathea (21) ble funnet død i Malaga

Det bekrefter Kripos til NRK tirsdag ettermiddag.

I samråd med familien velger politiet å offentliggjøre navnet på kvinnen som er funnet død i Torremolinos i Spania.

Hun heter Anne Mathea Morken og er fra Ringebu.

Kripos har bistått i identifiseringen av 21-åringen og varsling av pårørende.

– Hun ble identifisert ut ifra fingeravtrykk av spansk politi, sier stabssjef Hans-Peder Torgersen i Kripos.

Torgersen opplyser at Kripos har bidratt med såkalt sammenligningsmateriale til spansk politi. Det gjøres for at politiet i Spania skal kunne gjøre analyser opp mot fingeravtrykk man vet er avsatt av avdøde.

Kripos blir ofte kontaktet uavhengig av hva som er årsaken. Årsaken til at hun er død må spansk politi etterforske, forteller Torgersen.

Åpner ungdomssenteret i Ringebu

Tirsdag kveld åpner ungdomssenteret i Ringebu for alle som trenger noen å snakke med.

Kommunens kriseteam vært tilgjengelig for de pårørende gjennom helgen dersom de skulle ha behov for oppfølging og helsehjelp, sier varaordfører Kristin Teigen til NRK.

Bodde i Spania

Morken skal ha bodd i Spania den siste tiden.

Etter det NRK får opplyst, hadde 21-åringen sist kontakt med sine venner søndag den 10. september, fire døgn før hun ble funnet død.

Først etter flere dager gikk spansk politi ut med en bekreftelse på at det var en norsk kvinne som var funnet i Torremolinos.

Det ble kjent tirsdag, etter at identiteten var bekreftet gjennom analyse av fingeravtrykk.

Pårørende ble varslet mandag kveld.

I Spania er saken er overført fra lokalt politi til voldsavsnittet i nasjonalpolitiet.

Det er det nasjonale politiet i Spania som etterforsker årsaken til kvinnens død. Hun ble funnet på denne gaten. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Dødsårsak ikke klar

Det spanske politiet venter fortsatt på obduksjonsrapporten.

De holder åpent hva som er årsaken til dødsfallet, og opplyser at etterforskningen følger flere mulige spor.

NRK har fått opplyst at politiet i forrige uke gjorde undersøkelser i leiligheten hvor Morken bodde. De skal også ha banket på dører i nabolaget hvor hun ble funnet.

Ifølge NRKs opplysninger har politiet bedt om overvåkningsbilder fra området mellom klokken 23.00 til 0.50 den aktuelle kvelden og natta.

Ingen er per nå pågrepet for dødsfallet.