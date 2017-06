Vil kalla storkommunen Alver

Fleirtalet i kommunestyra i Lindås, Meland og Radøy har no gått inn for Alver som kommunenamn, når dei tre kommunane slår seg saman frå januar 2020, skriv Strilen. Knarvik og Nordhordland var òg føreslått som namn. Ei endeleg avgjersle skal takast under eit fellesmøte torsdag.