To innbrudd i Bergen

Politiet fikk litt etter klokken 04 melding om innbrudd to steder i Bergen. Hos en bedrift på Gyldenpris har noen tatt seg inn et vindu, og like etter ble alarmen utløst på Seljedalen skole i Fyllingsdalen. Det er uvisst om noe er stjålet. Politiet er ute med patrulje på Gyldenpris og hundepatrulje i Fyllingsdalen. – Ingen er pågrepet, sier operasjonsleder Lars Geitle.