Tenåring tiltalt for politivald

Politiet har tiltalt éin av dei tre som var sikta for politivald etter ungdomsfesten i Glaskaråsen i Åsane. Tiltalen er ikkje kjend. Dei to andre sakene er oversendt Statsadvokaten for tiltalevurdering. Fire personar er dømt til bøter på 6000-10.000 kroner for ordensforstyrringar.