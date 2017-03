Tatt for promillekøyring

Ein mann i slutten av 20-åra vert i dag framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett, sikta for rusa køyring og køyring utan førarkort. Mannen blei arrestert i nærleiken av Askøybrua natt til fredag, og er tidlegare domfelt. – Han er allereie kalla inn til soning i slutten av mars for ein tidlegare dom, og vi ber no om varetektsfengsling fram til det, seier politiadvokat John Roscoe.