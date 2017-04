Fleire politipatruljar, dykkarar, redningsskøyter og eit Sea King-helikopter deltok i ein større redningsaksjon etter ein mann som hamna i sjøen sør for Fosnstraumen i Nordhordland.

Klokka 13.20 blei mannen funnen nokre hundre meter sør for brua.

Tilstanden er ukjent

Livreddande førstehjelp pågjekk på land, før eit Sea King-helikopter frakta mannen til Haukeland universitetssjukehus i Bergen

– Tilstanden er framleis uavklara. Mannen blei teken inn til land og sett under behandling av lege på staden. Mannen blir frakta til Haukeland no, opplyser opersjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt klokka 13.45

Det er uvisst om mannen var medviten då han blei funnen. Det var ein familie som først observerte mannen, ikkje langt frå land.

STOR UTRYKKING: Alle naudetatane og Hovudredningssentralen deltok i søket. Her er brannbåten Sjøbrand på veg frå Bergen. Foto: Bergen foto og media

Låg i sjøen i over to timar

Eit kobbel av mannskap frå politi, brannvesen, Redningsselskapet og Hovudredningsselskapet deltok i søket.

Politiet går ut frå at mannen har vore i sjøen sidan naudetatane fekk melding om hendinga klokka 11.15.

– AMK fekk meldingar om at det var observert ein mann og ein hund i sjøen i nærleiken av Fosnstraumbrua. Det blei raskt sendt fleire båtar til det aktuelle området, seier operasjonsleiar Kolltveit.

MANN I SJØEN: Ein tysk statsborgar i 50-åra hamna i sjøen ved Fosnstraumbrua i Nordhordland. Mannen skal ha gått på tur med hunden, som kom seg i land. Etter to timar blei mannen funnen i sjøen og berga på land.

Den sakna er tysk statsborgar

Den siste observarsjonen av mannen i sjøen var gjort i tidsrommet 11.30-11.45.

– Det var ein person i ein fritidsbåt som meldte frå om at han såg mannen, men me fekk ikkje tilbakemelding om fleire observasjonar etter det. Personen i sjøen blei borte, seier Kolltveit.

Først klokka 13.20 blei mannen funnen og berga i land.

Like over klokka 13 opplyser politiet om at den sakna mannen er ein tysk statsborgar i 50-åra. Politiet har kontakt med dei pårørande.

– Det har blitt sagt at mannen var ute på tur med hunden. Me kjenner ikkje til korleis dei hamna i sjøen, seier Kolltveit.

Sterk tidevasstraum i området

I dag er Fosnstraumen mykje brukt av sportsfiskarar. Store vasmasser følgjer tidvatnet ut og inn gjennom Fosnstraumen, som gjer at straumforholda i området kan vera krevjande.

Hunden som var med mannen skal ha kome seg på land.