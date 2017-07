Stal verktøy for over 100.000 kroner

Politiet jobbar i dag i Halhjemsmarka for å få nærare beskrivingar av godset etter at tjuvar natt til tysdag braut seg inn i to hus under oppføring. Verktøy for minst 100.000 kroner er stole, fortel politiførstebetjent Rune Fimreite ved Os lensmannskontor.