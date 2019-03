Skreiv 17 gebyr i fylket

Statens vegvesen skreiv ut gebyr for 25.500 kroner her i fylket, i samband med den landsdekkande bussbeltekontrollen førre veke. Men reknar ein det i gebyr så blir det berre 17 stykke i Sogn og Fjordane, av 569 som vart skrivne ut på landsbasis. Over 12.000 passasjerar blei kontrollerte.