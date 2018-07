Skogbrann i Lindås: To helikoptre på vei til stedet

– Det er bratt oppover fjellsiden, og det ligger en høyspentledning i området. Det er problemer for mannskapet å løpe i området, så derfor har vi sendt ut to helikoptre.

Det sier operasjonsleder i brannvesenet, Ronald Drotningsvik.

Brannen er i en skogside ved Botsholmneset i Osterfjorden i Lindås kommune i Hordaland.

Brannmannskapet er på stedet, og ifølge Drotningsvik er det mye vind i området.

– Helikopteret er nettopp sendt, sa operasjonsleder klokken 17.50.

Sprer seg mot toppen av fjellsiden

Geir-Åge Follesø ser brannen fra vinduet sitt. Han sier at hele fjellsiden er i full fyr.

– Det har spredd seg ganske fort. Det har startet rett ved siden av et annet hus, så har det brent oppover. Det brenner langsomt mot nord, og der er det er boligfelt, sier han.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. LINDÅS: Brannen er i en skogside ved Botsholmneset i Osterfjorden i Lindås kommune i Hordaland.

Klokken 18.31 lørdag meldte brannvesenet på Twitter at det settes inn styrker i sør, for å stanse brannen hvis den når den andre siden av fjellsiden.

– Brannen er ca. 100 meter fra toppen av fjellsiden. På grunn av mye vind, sprer den seg mot et boligfelt på stedet, sier operasjonsleder Drotningsvik.

Han opplyser at de ikke først og fremst er redd for bebyggelsen i området, men at brannen skal spre seg til toppen av fjellet.

– Da kan brannen spre seg fort innover skogen.

Det skal ikke være bebyggelse i dette området, men mye skog. Ifølge Drotningsvik er det nå to helikoptre på vei, ett fra Sauda og ett fra Kinsarvik.

TO HELIKOPTRE PÅ VEI: Det er sendt to helikopteret til stedet, ett fra Sauda og ett fra Kinsarvik. Foto: Geir-Åge Follesø / NRK

Evakuerer personer i området

Operasjonsleder i politiet sier at de holder på å evakuere folk fra bebyggelsen rundt brannen. Det skal være snakk om fem boliger og to hytter.

– Brannvesenet prioriterer brannen som er i nærheten av bebyggelse. Vi er der med tanke på bebyggelse og evakuering, sier operasjonsleder i politiet, Bjarte Rebnord.

Han sier at sivilforsvaret er varslet, men at de ikke har kommet på stedet enda. Han kan ikke anslå sikkert hvor nært brannen er bebyggelsen i området.

STORE RESSURSER: Brannvesenet har rykket ut med et stort mannskap på begge sider av fjellsiden. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Rebnord opplyser samtidig at sivile hadde startet slokking på stedet, før brannvesenet var ankommet.

Ett felt langs E39 er stengt som følge av brannen, melder Vegvesenet på Twitter. I det andre feltet er det manuell dirigering.