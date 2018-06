Ser på fire alternativ på Hordfast

Statens vegvesen har i dag lyst ut anbud for planlegging av ny bro på E39 over Bjørnafjorden. To selskap skal få jobben med parallelt å se på fire alternativ for en flytebro:

• Buet flytebro kun forankret på land på begge sider.

• Buet flytebro forankret på begge sider, men med forankringer som kan aktiveres i tilfelle katastrofe.

• Rettlinjet flytebro med faste ankere på bunnen.

• Flytebro med faste anker, rettlinjet mellom brotårnene, der flytebrodelen er buet/krum.

Fristen på anbudet er 10. september. Da skal selskapene jobbe i ti måneder med planleggingen.