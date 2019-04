Millionstøtte frå Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har gått vekk frå éin årleg søknadsfrist og deler no ut støtte til kulturminne over heile landet fortlaupande i 2019. Sunnhordland skriv at 24 eigarar i Hordaland til saman får sju millionar kroner i støtte til sine kulturminne.