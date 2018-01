Kontroll på brann i enebolig

Brannen i en enebolig ved Kleiven på Bønes er under kontroll. Brannvesenet rykket ut da det ble meldt om sterk røykutvikling rundt klokken 17.30. De fant brann i bjelkelaget rundt skorsteinen. Brannvesenet melder at de blir på stedet for å undersøket bygget videre.