Fredag gikk svanen som går under navnet «Havnesjefen» til angrep på en barnehagejente i Mobergsvikjo i Os. Svanen kakket til jenten med nebbet og dro henne under vann.

For første gang forteller ansatte fra barnehagen om deres opplevelse.

– Både jenten og min kollega ble angrepet totalt umotivert. Den svanen var ikke i badeviken da vi vasset og gikk uti. Den kom fra intet. Vitner har sett at den kom gjennom moloen og rett på oss. Jeg oppdaget den da den var to meter fra oss, sier hun fagarbeider Jannicke Eidsvik i Nøtteliten barnehage.

MOBERGSVIKJO: Barnehagen befant seg der bildet er tatt fra, og vasset ut i vannet. Fra tunnelen i moloen kom svanen, forteller Jannicke Eidsvik. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– En hån

Hun sier at de hadde tatt de sikkerhetsmessige forholdsreglene som de pleier å gjøre, og at de kjente godt til svanen tidligere, og sier at den har hatt territorium i Osvassdraget og på gjestebryggen.

– Sikkerhetsmessig kunne vi ikke ha gjort noe annerledes. Vi har ikke plaget den svanen. Den var ikke der da vi kom, og vi visste ikke at Mobergsvikjo også var deres territorium. Om andre nå vil kalle meg uviten etter den uttalelsen, får være opp til dem.

Landbrukskontoret i Os og Fusa bestemte etter angrepet at svanen skulle avlives. Omtalen svanen har fått har nærmest splittet Os i kommentarfelt på sosiale medier.

– Debatten er en hån og en fornærmelse mot den jenten og familien. Det har vært et sjokk for henne. Hva tror du de tenker? «Er ikke barnet mitt mer verdt enn en svane?», sier hun.

DØDSDOM: Etter 23. juli skal svanen avlives, har landbrukskontoret i Os og Fusa bestemt. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Barnehageleder: – Hvor er moralen?

Ingvild Vevle Chyba, daglig leder i barnehagen, blir mektig provosert over kommentarer som hun mener er i favør svanen.

– At noen av mine ansatte blir beskyldt for å gjøre en for dårlig jobb, er helt, helt feil. Jeg er helt sjokkert, sier hun.

Hun mener at debatten har utviklet seg i en urovekkende retning, og føler at kommentarfelt i sosiale medier i størst grad dreier seg om svanens ve og vel.

​ – Enkelte ytrer seg, under fullt navn, om at en må verne om svanen for alt det er verdt, mens en gjerne kan ofre noen barn. Hvor er moralen i dette, spør hun retorisk.

SVANEGATE: «Havnesjefen» sitt angrep på en liten jente har blitt en stor snakkis, og delvis splitter osingene på sosiale medier. Her er Havnesjefen med svaneunger. Foto: Siri Kristiansen

Ordfører: – Vi har et ansvar

Os-ordfører Marie Elisabeth Bruarøy (H) sier hun har fått mange e-poster og meldinger fra hele landet. Disse kommer fra folk som hun mener ikke har satt seg ordentlig inn i saken.

– Angrepet fredag føyer seg inn i en lang rekke angrep på innbyggere i Os. Dette er en trist sak for osingene. Det er ingen som bor her som ønsker å drepe en svane, men vi har vi har et ansvar. Om noe lignende skjer i framtiden, kanskje med et enda verre utfall, er det vi som står ansvarlige.