Har avhøyrt polititenestemann

Spesialeininga for politisaker har avhøyrt polittenestemannen som losna skot mot ein mann i 30-åra på Møhlenpris i natt. Leiar for Spesialeiniga, advokat Ellen Eikeseth Mjøs, seier til NRK at eininga sette i gang etterforsking umiddelbart. – Spesialeininga vil avhøyra aktuelle polititenestemenn og vitne i løpet av dagen.