Godt år for Vossajazzen

Årets Vossajazz ser ut til å ha gått like bra som rekordåret 2016. Om lag 5000 personar løyste billett til den 44. festivalen i rekkja, i tillegg har det vore mange gratisarrangement. Festivalleiinga er nøgd med at dei har klart å oppnå omtrent same resultat som i fjor.