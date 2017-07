Fremstilles for varetekt

Tre menn blir lørdag fremstilt for varetektsfengsling etter at en mann i 30-årene torsdag ble funnet død i en leilighet i Stølegaten i Sandviken. De tre er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand, skriver BT. Politiet kommer til å be om at fengslingsmøtene føres bak lukkede dører.