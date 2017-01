Førerkort beslaglagt

En kvinne i 70-årene har fått førerkortet beslaglagt etter at hun kjørte på en kvinne i 20-årene i et fotgjengerfelt på fylkesvei 544 ved Sæ på Stord tirsdag kveld. Det ble først meldt at den skadde skulle fraktes med helikopter til Haukeland, men dårlig vær gjorde at hun i stedet ble sendt til sykehus i Haugesund.