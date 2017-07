Sigrid Zachariassen (86) fikk beskjeden fra legen i høst: Synet hennes var blitt for dårlig til at hun kunne få fortsette å kjøre bil.

– Jeg savner bilen. Ikke for kjøringen sin del, men for å være uavhengig. Det er vanskelig for meg å be om hjelp, selv om jeg har mange rundt meg som vil bidra, sier hun.

Zachariassen er ikke alene om å ikke få fornyet førerkortet. I aldersgruppen 80–89 har 23.673 fått utstedt førerkort så langt i år, mot 27.720 på samme tid i fjor.

Det er mer enn 4000 færre personer.

– Vanskelig å gi beskjed

Leder i Legeforeningen i Hordaland Gunnar Ramstad er ikke overrasket over nedgangen. Han tror den nye veilederen for helsekrav til førerkort (ekstern lenke), som trådte i kraft 1. oktober i fjor, har gjort det enklere for leger å vurdere hvem som er egnet for å kjøre.

– Den nye veilederen er ganske konkret og rigid. Den sier helt tydelig i de fleste tilfeller hvem som ikke skal ha førerkort lenger, sier han.

Men fastlegen innrømmer at det ikke alltid er enkelt å fortelle pasienter man har hatt i mange år at de ikke lenger får kjøre bil.

– Det hender jo man blir skjelt ut. Men de fleste eldre pleier å ha forståelse for at de ikke får kjøre. Og vi har ikke så mye valg, det er helsen til de eldre som avgjør, sier Ramstad.

– BEDRE RETNINGSLINJER: Fastlege og leder av legeforeningen i Hordalan Gunnar Ramstad mener det har blitt lettere for leger å vurdere hvem som er egnet for å kjøre på veiene etter at en ny veileder kom i fjor. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Oppfordrer pårørende til å gi beskjed

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror mange syns det er vanskelig å si fra når man merker endringer i kjøreferdighetene til en man er glad i.

– Men vi skal verne om våre foreldre og besteforeldre, og da må vi si fra. Det er skummelt å tenke på hva som kan skje om man ikke tar affære. Vi håper at innskjerpingen i regelverket vil føre til færre ulykker, sier han.

– Riktig avgjørelse

Synet til Sigrid Zachariassen har blitt gradvis verre siden hun mistet sertifikatet i fjor. Selv om hun syns livet uten lappen kan være litt kronglete, mener hun fastlegen tok riktig avgjørelse.



– Det var på tide, fastlegen trenger ikke ha dårlig samvittighet. Jeg vet hva jeg ser, men jeg vet ikke hva jeg ikke ser. Da skal man ikke kjøre bil, sier hun.

Hun forteller at hun har funnet løsninger som gjør at hverdagen uten bil fungerer bra.

– Jeg har venner som tar meg med når de skal kjøre for å handle, og som hjelper meg til å komme meg rundt. Så nå har jeg lært at dette går helt greit, sier Zachariassen.